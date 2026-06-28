Кейн задмина Роналдо в интересна класация, пред него е само Меси

Хари Кейн записа втория най-резултатен сезон за клуб и национален отбор през 21-и век, изпреварвайки постижението на Кристиано Роналдо. Пред английския голмайстор остава единствено Лионел Меси.
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Капитанът на Англия отбеляза общо 70 гола през настоящата кампания. Той реализира 61 попадения в 51 мача за Байерн Мюнхен във всички турнири, а към тях добави още девет с екипа на „Трите лъва“. Три от тези попадения дойдоха на настоящото Световно първенство – две срещу Хърватия и едно срещу Панама. С това Кейн изпревари Гари Линекер и се превърна в най-резултатния английски футболист в историята на световните първенства с 11 попадения.
Досегашното върхово постижение след това на Меси принадлежеше на Кристиано Роналдо. През сезон 2011/12 португалската звезда отбеляза общо 69 гола за Реал Мадрид и националния отбор на Португалия – най-резултатната кампания в кариерата му.
Хари Кейн счупи рекорда на Линекер
Абсолютният рекорд обаче продължава да принадлежи на Лионел Меси. През сезон 2011/12 аржентинската суперзвезда реализира феноменалните 82 гола за клуб и национален отбор, като 73 от тях бяха с екипа на Барселона.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages