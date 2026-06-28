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  3. Кейн задмина Роналдо в интересна класация, пред него е само Меси

Кейн задмина Роналдо в интересна класация, пред него е само Меси

  • 28 юни 2026 | 18:03
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Хари Кейн записа втория най-резултатен сезон за клуб и национален отбор през 21-и век, изпреварвайки постижението на Кристиано Роналдо. Пред английския голмайстор остава единствено Лионел Меси.

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата
Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Капитанът на Англия отбеляза общо 70 гола през настоящата кампания. Той реализира 61 попадения в 51 мача за Байерн Мюнхен във всички турнири, а към тях добави още девет с екипа на „Трите лъва“. Три от тези попадения дойдоха на настоящото Световно първенство – две срещу Хърватия и едно срещу Панама. С това Кейн изпревари Гари Линекер и се превърна в най-резултатния английски футболист в историята на световните първенства с 11 попадения.

Досегашното върхово постижение след това на Меси принадлежеше на Кристиано Роналдо. През сезон 2011/12 португалската звезда отбеляза общо 69 гола за Реал Мадрид и националния отбор на Португалия – най-резултатната кампания в кариерата му.

Хари Кейн счупи рекорда на Линекер
Хари Кейн счупи рекорда на Линекер

Абсолютният рекорд обаче продължава да принадлежи на Лионел Меси. През сезон 2011/12 аржентинската суперзвезда реализира феноменалните 82 гола за клуб и национален отбор, като 73 от тях бяха с екипа на Барселона.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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