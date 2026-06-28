Кошмар за Тухел: кризата с десните бекове в Англия се задълбочава

Мениджърът на Англия, Томас Тухел, има сериозен проблем. Въпреки че отборът му успя да затвори груповата фаза с победа над Панама (2:0) в Ню Джърси, не всички новини за „Трите лъва“ бяха добри. Физическите проблеми се превръщат в истинско главоболие за селекционера, особено когато повечето от тях са концентрирани на една и съща позиция: десният бек. Това, което започна с Тино Ливраменто и се усложни с Рийс Джеймс, достигна своята кулминация с вчерашната травма на Джаръл Куанса.

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„Той е получи класическо навяхване на глезена и изпитва болка. Каза, че му се е случвало и преди и се е възстановявал за няколко дни. Надяваме се да е така, но засега го боли твърде много. Кракът му е повдигнат, с компресивна превръзка и лед“, заяви Томас Тухел на пресконференция, запитан за състоянието на младия защитник на Байер Леверкузен.

Германският треньор заложи на юношата на Ливърпул, който дебютира на Световно първенство, да действа като десен бек. Контузията на Рийс Джеймс, която, както каза самият германеца, „никой не очакваше“, го принуди да търси решения. Играчът на Челси следва „ускорена рехабилитационна програма“, след като е получил „лек проблем в подколянното сухожилие“, който му попречи „да тренира през последните два дни“.

Представянето на Куанса отдясно на защитата беше напълно положително. С две изчиствания, четири отнети топки и 6/6 спечелени въздушни двубоя, 23-годишният защитник не разочарова срещу националния отбор на Панама. Тогава, в 63-ата минута, глезенът му не издържаа, а на терена се появи Джед Спенс.

На въпроса „Притеснява ли ви позицията на десния бек?“, Тухел отговори: „Естествено, разбира се, че да. Имаме още един контузен на тази позиция“. Но ситуацията не е за шеги. По-малко от четири дни преди осминафинала срещу Демократична република Конго в Атланта, на германския треньор не му остава нищо друго, освен да „намира решения“ на проблем, който се задълбочава с всеки изминал ден.

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„Решението на Томас Тухел да остави Трент Александър-Арнолд извън състава се обръща срещу него. Докато кризата на десния бек в Англия се задълбочава, можем само да си представим настроението на звездата на Реал Мадрид, докато гледа как треньорът му се обръща към Джед Спенс за решение“, пише "Телеграф". И завършва с: „След като не е осъзнал, че Рийс Джеймс е много крехък, нито че Ливраменто е имал проблеми с физическата си форма в Нюкасъл много преди да се контузи с националния отбор, Тухел пристигна в САЩ с двама играчи, които бяха в постоянен риск от контузия“.

В Англия се разгаря сериозен дебат относно решенията на селекционера Томас Тухел. Според журналиста Оливър Браун, „като пренебрегна факта, че Джеймс е ужасно чуплив, или че Ливраменто имаше проблеми с физическата си форма в Нюкасъл много преди да се контузи с Англия, Тухел дойде в САЩ с двама играчи, които винаги са били в опасност да се сринат“.

Междувременно от "Скай Спортс" посочват, че „Тухел не иска да говори защо Трент не е тук“, в Съединените щати. Бившият английски футболист Джейми Реднап дори коментира по британската телевизия, че оставянето на Александър-Арнолд у дома „изглежда като огромна грешка“, тъй като „големите треньори трябва да знаят как да се справят с играчи със силен характер“. Изключването на футболиста на Реал Мадрид е определяно като „странно решение“ и „объркващо отношение“, което допълнително подклажда дискусиите на британските острови.

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Снимки: Gettyimages