Германия и Франция научиха съперниците си на 1/16-финалите

След изиграването на мачовете от група "Н" на Световното първенство, още шест отбора си гарантираха място във фазата на директните елиминации.

Нулевото равенство срещу Саудитска Арабия стигна на Кабо Верде за втората позиция и историческо участие на 1/16-финалите, където "сините акули" ще се изправят срещу световния шампион Аржентина.

Paraguay, Egypt, Portugal, England, and Ghana have qualified for the Round of 32 following today's matches!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

Резултатите от тази група класираха за следващата фаза още Португалия, Парагвай, Англия, Египет и Гана. Всички те имат по 4 точки.

Същевременно станаха ясни и две нови двойки за 1/16-финалите. Германия ще се изправи срещу Парагвай, докато Франция ще премери сили с Швеция.

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Снимки: Gettyimages