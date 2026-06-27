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  3. Германия и Франция научиха съперниците си на 1/16-финалите

Германия и Франция научиха съперниците си на 1/16-финалите

  • 27 юни 2026 | 05:58
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След изиграването на мачовете от група "Н" на Световното първенство, още шест отбора си гарантираха място във фазата на директните елиминации.

Нулевото равенство срещу Саудитска Арабия стигна на Кабо Верде за втората позиция и историческо участие на 1/16-финалите, където "сините акули" ще се изправят срещу световния шампион Аржентина.

Резултатите от тази група класираха за следващата фаза още Португалия, Парагвай, Англия, Египет и Гана. Всички те имат по 4 точки.

Същевременно станаха ясни и две нови двойки за 1/16-финалите. Германия ще се изправи срещу Парагвай, докато Франция ще премери сили с Швеция.

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Снимки: Gettyimages

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