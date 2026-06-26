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Клоп за загубата на Германия: Играхме неправилно, избрахме грешен стил срещу агресивен съперник

  • 26 юни 2026 | 16:48
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Бившият треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул Юрген Клоп критикува представянето на Германия при поражението им с 1:2 от Еквадор в третия кръг на груповата фаза на Световното първенство. Германците поведоха във втората минута благодарение на гол на крилото Льорой Сане, но не успяха да задържат победата.

„Играхме неправилно; избрахме грешен стил на футбол срещу агресивен противник. От 12-ата минута нататък загубихме дълбочина в атаката и се защитавахме с нисък блок, сякаш просто го тествахме. Имаше много неща, които не ми харесаха. Нямах чувството, че ще продължим спокойно през следващите кръгове“, каза Клоп по Magenta TV.

След три кръга Германия има 6 точки и завърши на първо място в Група Е. Кот д'Ивоар завърши втори също с 6. И двата отбора се класираха директно за плейофите на Мондиал 2026. Еквадор завърши трети с 4 точки и също намериха място в елиминациите.

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