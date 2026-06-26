Натаниъл Браун продължава да не тренира с Германия

Левият защитник на Германия Натаниъл Браун, който пропусна загубата с 1:2 от Еквадор поради контузия на адуктора, отново не взе участие в днешната тренировка на тима на Мондиал 2026.

Заниманието беше за тези играчи, които не започнаха мача в четвъртък. Германия вече се беше класирала за 1/16-финалите, след като си осигури първото място в група “Е”.

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Давид Раум замени Браун срещу Еквадор, но се затрудни в отбрана.

Германия ще играе първия си мач от елиминациите във Фоксбъро в понеделник срещу трети отбор от друга група, който все още не е ясен.

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Снимки: Imago