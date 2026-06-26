Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Мусиала и Ундав критични към представянето на Германия

Мусиала и Ундав критични към представянето на Германия

  • 26 юни 2026 | 08:02
  • 100
  • 0

Отборът на Германия не е искал достатъчно победата срещу Еквадор и не е бил достатъчно агресивен. Това е всеобщото мнение на играчите на Бундестима, които разочароваха снощи и загубиха с 1:2 от южноамериканците в последния си мач от групата. Подобно мнение изказа и капитанът на Германия Йошуа Кимих.

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор може би бяха малко „по-гладни“ да спечелят мача. Интензивността и агресивността в играта им бяха високи. Трябва да си извлечем поуки от това поражение и да се подготвим както трябва за важната фаза на турнира. Не можем да си позволим да допуснем отново тези грешки“, заяви Джамал Мусиала.

Мнение в същия дух изказа и „златната резерва“ Дениз Ундав: „Еквадор играха по-агресивно и по-остро от нас. Трябва да си извлечем поука от това и да направим правилните изводи. Не играхме толкова директно и не създадохме толкова много положения. Трябва да се представим по-добре и да се подобрим. Но няма време да се замисляме върху това – още в понеделник отново излизаме на терена“.

Мисля, че като цяло груповата фаза премина добре. Виждаме, че всички държави са много силни. Световното първенство е на високо ниво, но ние играхме много добре. Постигнахме две хубави победи в първите два мача, а днес, за съжаление, загубихме. Ще влезем с голяма увереност в фазата на елиминациите, защото мачовете там ще бъдат съвсем различни. Мачовете в елиминациите са напълно различни от тези в груповата фаза. Знаем, че когато сме в добра форма, е много трудно да ни победят“, добави пък Паскал Грос.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

Мондиал 2026 изравни рекорда по автоголове

  • 26 юни 2026 | 05:02
  • 629
  • 0
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 6588
  • 3
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 21991
  • 9
Треньорът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

Треньорът на Еквадор: Тази победа е за целия народ

  • 26 юни 2026 | 04:54
  • 1169
  • 0
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 12649
  • 4
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 27358
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 45255
  • 90
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 27358
  • 18
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 21991
  • 9
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 6588
  • 3
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 12649
  • 4
Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

Кот д'Ивоар подчини Кюрасао с минимални усилия

  • 26 юни 2026 | 00:57
  • 11223
  • 1