Мусиала и Ундав критични към представянето на Германия

Отборът на Германия не е искал достатъчно победата срещу Еквадор и не е бил достатъчно агресивен. Това е всеобщото мнение на играчите на Бундестима, които разочароваха снощи и загубиха с 1:2 от южноамериканците в последния си мач от групата. Подобно мнение изказа и капитанът на Германия Йошуа Кимих.

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

„Еквадор може би бяха малко „по-гладни“ да спечелят мача. Интензивността и агресивността в играта им бяха високи. Трябва да си извлечем поуки от това поражение и да се подготвим както трябва за важната фаза на турнира. Не можем да си позволим да допуснем отново тези грешки“, заяви Джамал Мусиала.

Мнение в същия дух изказа и „златната резерва“ Дениз Ундав: „Еквадор играха по-агресивно и по-остро от нас. Трябва да си извлечем поука от това и да направим правилните изводи. Не играхме толкова директно и не създадохме толкова много положения. Трябва да се представим по-добре и да се подобрим. Но няма време да се замисляме върху това – още в понеделник отново излизаме на терена“.

„Мисля, че като цяло груповата фаза премина добре. Виждаме, че всички държави са много силни. Световното първенство е на високо ниво, но ние играхме много добре. Постигнахме две хубави победи в първите два мача, а днес, за съжаление, загубихме. Ще влезем с голяма увереност в фазата на елиминациите, защото мачовете там ще бъдат съвсем различни. Мачовете в елиминациите са напълно различни от тези в груповата фаза. Знаем, че когато сме в добра форма, е много трудно да ни победят“, добави пък Паскал Грос.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google