Руди Фьолер: Срещу Парагвай представянето ни ще е съвсем различно от това с Еквадор, не мислим за Франция

Спортният директор на националния отбор на Германия Руди Фьолер говори пред медиите, след като стана ясно, че Бундестимът ще срещне Парагвай на 1/16-финалите. Разбира се, легендарният бивш нападател се върна и към неприятната загуба от Еквадор с 1:2.

Rudi Völler: "I'm completely calm and relaxed, the team will give it their all on Monday. Against Ecuador, the circumstances were different. For them, that was the most important game of the past 20 or 30 years. We always want to win, but it's perfectly normal to be a few… pic.twitter.com/cf5DrZgUL0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 27, 2026

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“Напълно съм спокоен и отпуснат, отборът ще даде всичко от себе си в понеделник. Срещу Еквадор обстоятелствата бяха различни. За тях това беше най-важният мач за последните 20 или 30 години. Винаги искаме да спечелим, но е напълно нормално да ни липсват няколко процента, ако вече сме се класирали. В понеделник ще бъде съвсем различно. Става въпрос за това дали ще продължим напред или ще си тръгнем за вкъщи. Ще дадем всичко от себе си, ще се изтласкаме до абсолютния предел, ще изиграем наистина добър мач и ще се класираме за следващия кръг“.

Запитан за представянето на Джамал Мусиала и Флориан Виртц, които досега не се представят по най-добрия начин, Фьолер отговори: „Знаем, че ако искаме да постигнем най-големите цели, тези играчи трябва да се представят на ниво. Те самите го знаят. И в това отношение съм напълно оптимистичен. Не им остава много, за да достигнат върхова форма. Като цяло разполагаме с отбор, който в най-добрите си дни и когато играе на предела на възможностите си, може да победи всеки отбор в света.“

За потенциалния 1/8-финал срещу Франция, германската легенда бе лаконичен: “Като цяло, Франция, разбира се, е сред най-големите фаворити. Но в момента дори не мислим за това. В понеделник играем срещу Парагвай и искаме да се класираме на следващия етап; това е целта ни."

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