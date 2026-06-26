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  3. Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

  • 26 юни 2026 | 23:04
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Бившият вратар на Германия Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер след публични критики относно представянето му при загубата с 1:2 от Еквадор на Световното първенство.

40-годишният Нойер се завърна в представителния тим за турнира, но на моменти изглеждаше нестабилен. Оливер Бауман от Хофенхайм беше солиден в квалификациите, преди да отстъпи титулярното място на вратата в седмиците преди Мондиала.

Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор
Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор

Хилдебранд каза, че онези, които се заяждат дали Нойер е реагирал достатъчно бързо за победния гол на Еквадор, са пропуснали да видят грешки на други германски играчи.

„Всички отново търсят някого, когото да обвинят“, написа Хилдебранд в Инстаграм.

Той добави, че не може да разбере заглавия за „вратарска грешка“ на Нойер.

„Казвам ви, всички вие нямате представа. Сега Нойер трябва да е кретенът. Това наистина ме отвращава“, каза още бившият страж.

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Снимки: Imago

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