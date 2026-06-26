Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

Бившият вратар на Германия Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер след публични критики относно представянето му при загубата с 1:2 от Еквадор на Световното първенство.
40-годишният Нойер се завърна в представителния тим за турнира, но на моменти изглеждаше нестабилен. Оливер Бауман от Хофенхайм беше солиден в квалификациите, преди да отстъпи титулярното място на вратата в седмиците преди Мондиала.
Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор
Хилдебранд каза, че онези, които се заяждат дали Нойер е реагирал достатъчно бързо за победния гол на Еквадор, са пропуснали да видят грешки на други германски играчи.
„Всички отново търсят някого, когото да обвинят“, написа Хилдебранд в Инстаграм.
Той добави, че не може да разбере заглавия за „вратарска грешка“ на Нойер.
„Казвам ви, всички вие нямате представа. Сега Нойер трябва да е кретенът. Това наистина ме отвращава“, каза още бившият страж.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago