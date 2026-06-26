Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер от критиките след загубата от Еквадор

Бившият вратар на Германия Тимо Хилдебранд защити Мануел Нойер след публични критики относно представянето му при загубата с 1:2 от Еквадор на Световното първенство.

40-годишният Нойер се завърна в представителния тим за турнира, но на моменти изглеждаше нестабилен. Оливер Бауман от Хофенхайм беше солиден в квалификациите, преди да отстъпи титулярното място на вратата в седмиците преди Мондиала.

Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор

Хилдебранд каза, че онези, които се заяждат дали Нойер е реагирал достатъчно бързо за победния гол на Еквадор, са пропуснали да видят грешки на други германски играчи.

„Всички отново търсят някого, когото да обвинят“, написа Хилдебранд в Инстаграм.

🧤Timo Hildebrand, den före detta tyska landslagsmålvakten, kliver tydligt ut och kritiserar tysk media efter gårdagens match där vissa försöker peka ut Neuer som syndabock:



🗣️ Så, jag tänkte efter en kort stund och bestämde mig sedan väldigt snabbt för detta. Alla letar ju… pic.twitter.com/kzW3wavQ6S — Keven Bader (@Keven_Bader) June 26, 2026

Той добави, че не може да разбере заглавия за „вратарска грешка“ на Нойер.

„Казвам ви, всички вие нямате представа. Сега Нойер трябва да е кретенът. Това наистина ме отвращава“, каза още бившият страж.

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Снимки: Imago