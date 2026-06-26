Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор

Вратарят на Германия Мануел Нойер отказа да поеме вина за втория гол на Еквадор в снощния мач от Мондиал 2026. Бундестимът поведе рано, но допусна обрат и загуби с 1:2 от южноамериканците, а второто им попадение дойде след ъглов удар и изстрел от малкото наказателно поле на Гонсало Плата, който изпревари опитния ветеран.

Manuel Neuer says Ecuador's second goal was not his fault.



Reporter: "Manuel, you are an honest person. The second goal conceded - do you take the blame for that?



​Neuer: "No."

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Reporter: "Why not?"



Neuer: "Because it’s a perfectly normal headed flick-on, and I'm just trying… pic.twitter.com/y8470VwDRd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 26, 2026

Запитан след края на срещата от репортер дали въпросният гол не е дошъл след негова грешка, Нойер отговори: „Не. Защото това е напълно нормално отклоняване с глава, а аз просто се опитвам да хвана топката. Това е напълно нормална ситуация. Всеки вратар, който някога е играл футбол, знае, че трябва да заема такава позиция спрямо топката и че трябва да се опитам да я хвана точно по този начин. Има удари с глава и ти се опитваш да стигнеш до топката. Разбира се, изглежда неблагоприятно, защото стоя точно там, но това не беше грешка от моя страна.“

Ветеранът добавя още: „Как иначе трябва да стоя там? Трябва ли да се хвърля, въпреки че топката идва право към мен? Трябва да се придвижа към топката и да се опитам да я хвана. Ако някой се намеси и тя ще мине покрай мен. Но трябва да заема такава позиция. Няма друг вариант. Не мога просто да изчезна.“

И в третия мач от Мондиал 2026 Мануел Нойер не успя да запази мрежата си суха. Статистиците припомниха, че Германия за последно не е допускала гол на мач от световно първенство през 2014 г., когато Бундестимът спечели финала срещу Аржентина с 1:0 след продължения.

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Снимки: Gettyimages