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  3. Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор

Нойер не смята, че има вина за втория гол на Еквадор

  • 26 юни 2026 | 10:47
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Вратарят на Германия Мануел Нойер отказа да поеме вина за втория гол на Еквадор в снощния мач от Мондиал 2026. Бундестимът поведе рано, но допусна обрат и загуби с 1:2 от южноамериканците, а второто им попадение дойде след ъглов удар и изстрел от малкото наказателно поле на Гонсало Плата, който изпревари опитния ветеран.

Запитан след края на срещата от репортер дали въпросният гол не е дошъл след негова грешка, Нойер отговори: „Не. Защото това е напълно нормално отклоняване с глава, а аз просто се опитвам да хвана топката. Това е напълно нормална ситуация. Всеки вратар, който някога е играл футбол, знае, че трябва да заема такава позиция спрямо топката и че трябва да се опитам да я хвана точно по този начин. Има удари с глава и ти се опитваш да стигнеш до топката. Разбира се, изглежда неблагоприятно, защото стоя точно там, но това не беше грешка от моя страна.“

Ветеранът добавя още: „Как иначе трябва да стоя там? Трябва ли да се хвърля, въпреки че топката идва право към мен? Трябва да се придвижа към топката и да се опитам да я хвана. Ако някой се намеси и тя ще мине покрай мен. Но трябва да заема такава позиция. Няма друг вариант. Не мога просто да изчезна.“

И в третия мач от Мондиал 2026 Мануел Нойер не успя да запази мрежата си суха. Статистиците припомниха, че Германия за последно не е допускала гол на мач от световно първенство през 2014 г., когато Бундестимът спечели финала срещу Аржентина с 1:0 след продължения.

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Снимки: Gettyimages

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