Бундестимът с титулярите срещу Еквадор (гледайте тук)

Отборите на Еквадор и Германия се изправят в среща от последния кръг в група „Е“ на Мондиала. Мачът е от 23:00 часа българско време на „МетЛайф“ в Ню Джърси, като по същото време е и другата среща в групата между Кюрасао и Кот д‘Ивоар.

Двубоят е без значение за германците, които са сигурни победители в групата. В същото време всичките останали три тима имат шансове дори да завършат втори.

Макар да не играят за нищо, от Бундестима не подценяват срещата и излизат с основните си футболисти.

Еквадор стартира със загуба с 0:1 от африканците, след което стигнаха само до 0:0 срещу Кюрасао. Тази вечер на тях им трябва задължителен успех, за да се надяват да продължат напред, било то и като някой от третите отбори. В стартовите 11 на отбора се отличават Уилиан Пачо (ПСЖ), Мойсес Кайседо (Челси) и откупеният преди часове от Арсенал Пиеро Инкапие.

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