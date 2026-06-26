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  3. Швайнщайгер отхвърли обвиненията в расистки коментари

Швайнщайгер отхвърли обвиненията в расистки коментари

  • 26 юни 2026 | 21:36
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Бившият германски национал Бастиан Швайнщайгер отрече забележките му за африканския футбол на Световното първенство да са расистки. Световният шампион от 2014 година сега е водещ експерт на германската телевизия ARD и беше критикуван от треньора на Кот д'Ивоар Емерс Фае за коментарите, които направи по време на мача между “слоновете” и Германия в събота.

Швайнщайгер определи стила на Кот д'Ивоар като "малко нетрадиционен на моменти, леко див и не толкова обусловен от тактиката. Трябва да сме готови да бъде непредсказуем“.

След като треньорът на Кот д'Ивоар каза, че този коментар "можем да го наречем расистки“, Швайнщайгер отговори в изявление на ARD.

Селекционерът на Кот д'Ивоар се заяде със Швайнщайгер заради коментар
Селекционерът на Кот д'Ивоар се заяде със Швайнщайгер заради коментар

„Говорих за футбол, не за хора. Това е футболен анализ. Нищо повече и нищо по-малко. Със сигурност не исках да обидя никого“, каза Швайнщайгер.

Спортният шеф на ARD Аксел Балкауски също защити своя експерт.

„Бастиан Швайнщайгер говори за очакванията си относно стила на игра на отбора на Кот д'Ивоар. По този начин той обобщи своя опит и наблюдения от последните мачове. Не мога да открия никаква форма на расизъм в това, нито в избора му на думи. Ако селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае беше говорил директно с Бастиан, подозренията му щяха да се разсеят за нула време - в това съм сигурен“, каза той.

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Снимки: Imago

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