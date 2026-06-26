Левият бек на Германия е сигурен за Байерн

Преминаването на левия бек на Германия Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт) в Байерн (Мюнхен) е сигурно, разкри Sky Germany.

Телевизионната компания съобщи, че 23-годишният футболист ще подпише петгодишен договор с баварците за трансферна сума от около 55 милиона евро. Клубовете още не са потвърдили сделката.

Договорът на Браун с Айнтрахт е до лятото на 2030 г. Той се присъедини към състава от Нюрнберг през 2024 г.

🚨💥 EXCLUSIVE | Nathaniel Brown to FC Bayern - DONE DEAL ✔️



Full agreement with Eintracht now reached after Brown had already agreed personal terms with Bayern as revealed.



€55m. Contract until 2031. Brown only wanted Bayern. Bayern have now finalised everything, beating… pic.twitter.com/yBMenhu4h0 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 25, 2026

Бранителят проби в първия отбор на Германия за Световното първенство, но е контузен и не взе участие в третия мач на Бундестима от груповата фаза срещу Еквадор.

Байерн търсеше нов ляв бек след напускането на Рафаел Герейро и серия от проблеми с контузии на Алфонсо Дейвис.

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Снимки: Imago