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Левият бек на Германия е сигурен за Байерн

  • 26 юни 2026 | 01:20
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Преминаването на левия бек на Германия Натаниъл Браун от Айнтрахт (Франкфурт) в Байерн (Мюнхен) е сигурно, разкри Sky Germany.

Телевизионната компания съобщи, че 23-годишният футболист ще подпише петгодишен договор с баварците за трансферна сума от около 55 милиона евро. Клубовете още не са потвърдили сделката.

Договорът на Браун с Айнтрахт е до лятото на 2030 г. Той се присъедини към състава от Нюрнберг през 2024 г.

Бранителят проби в първия отбор на Германия за Световното първенство, но е контузен и не взе участие в третия мач на Бундестима от груповата фаза срещу Еквадор.

Байерн търсеше нов ляв бек след напускането на Рафаел Герейро и серия от проблеми с контузии на Алфонсо Дейвис.

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Снимки: Imago

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