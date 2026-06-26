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Национален празник в Еквадор след триумфа над Германия и класирането за елиминациите

  • 26 юни 2026 | 12:36
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Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник след победата на националния отбор с 2:1 над Германия в третия кръг от груповата фаза на Световното първенство.

С тази победа южноамериканският тим си осигури място в елиминационната фаза, като зае трето място в Група "Е", като все още чака да разбере съперника си.

Благодаря на играчите и треньора, въпреки критиките, обидите и други трудни моменти, те успяха да се възстановят и да донесат тази огромна радост на цялата страна. Утре е празник! Да живее Еквадор!“ — написа Нобоа в социалните мрежи.

Въпреки поражението в последния кръг, Германия спечели Група "Е" с 6 точки. Кот д'Ивоар се класира за плейофите от второ място (6 точки), след като загуби от Германия в директен двубой.

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Снимки: Imago

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