Национален празник в Еквадор след триумфа над Германия и класирането за елиминациите

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник след победата на националния отбор с 2:1 над Германия в третия кръг от груповата фаза на Световното първенство.
С тази победа южноамериканският тим си осигури място в елиминационната фаза, като зае трето място в Група "Е", като все още чака да разбере съперника си.
„Благодаря на играчите и треньора, въпреки критиките, обидите и други трудни моменти, те успяха да се възстановят и да донесат тази огромна радост на цялата страна. Утре е празник! Да живее Еквадор!“ — написа Нобоа в социалните мрежи.
Въпреки поражението в последния кръг, Германия спечели Група "Е" с 6 точки. Кот д'Ивоар се класира за плейофите от второ място (6 точки), след като загуби от Германия в директен двубой.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago