Наддаването за бъдещето на Макс Верстапен върви с пълна сила

Бъдещето на Макс Верстапен остава тема №1 зад кулисите във Формула 1. Какви възможности би могъл да проучи четирикратният световен шампион?

Официално Макс Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но контрактът му включва клаузи и възможности за предсрочно прекратяване. И това вече беше потвърдено от тима. Основните възможности за прекратяване на договора са обвързани с представянето на Ред Бул и Макс и в момента сякаш всичко е в полза на пилота.

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Формата на Ред Бул през 2026 е незадоволителна. Верстапен успя да си осигури само един подиум в седем състезания. Той изисква повече от своя отбор – нещо, което мениджърът му Реймънд Вермюлен е заявявал многократно. Макс е лоялен, но лоялността му има своите граници.

На теория Верстапен може да напусне, но колко сериозни опции има пред него? Кой отбор може да му предложи солидно бъдеще, както на пистата, така и във финансов план? Да видим какви са вариантите пред Макс, анализирани от RacingNews365.com.

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Ферари винаги привлича вниманието със своята история и огромни финансови ресурси, но в момента е може би най-малко реалистичният вариант за Верстапен. Настоящият пилотски състав не оставя свободно място за Макс.

Шарл Леклер удължи договора си и се смята за лицето на Ферари през следващите години. Люис Хамилтън изглежда прероден този сезон и има договор с опция за поне още един. Британецът дава всякакви индикации, че скоро няма да си тръгне от спорта.

Това прави сценария, в който Верстапен се мести в Маранело, малко вероятен, тъй като Ферари няма причина да разваля настоящия си състав.

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Макларън: Най-зрелищната опция

По-рано тази седмица британските медии съобщиха, че от Макларън биха били готови да предложат на Верстапен заплата от 80 милиона паунда на сезон, което веднага би се наредило сред най-големите договори в историята на спорта.

При такъв сценарий Оскар Пиастри би преминал в Ред Бул, особено след като се твърди, че неговият мениджър, Марк Уебър, вече не е толкова ентусиазиран относно Макларън. Това би отворило място в британския тим до Ландо Норис.

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Верстапен също така би се събрал отново с дългогодишния си състезателен инженер Джанпиеро Ламбиазе в британския отбор, като се очаква Джи Пи да направи прехода през 2028 г.

От спортна гледна точка привлекателността на Макларън е очевидна. Отборът е двукратен действащ шампион и въпреки че Мерцедес и Ферари в момента имат предимство, тимът е стабилен, а болидът MCL40 демонстрира, че основата за следващите години е добре положена.

Дали отборът наистина е готов да поеме такъв финансов риск и дали дуото Верстапен/Норис е жизнеспособно на практика, остава голяма неизвестна.

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Мерцедес: Амбиция срещу вътрешна дилема

Мерцедес отдавна се смята за сериозна опция за Верстапен, особено в светлината на новите регулации за двигателите, при които състезателният отбор и доставчикът на двигатели стартираха много силно. И все пак този сценарий също се сблъсква с две значителни пречки.

Първата пречка е вътрешна. Кими Антонели се очерта като важна част от бъдещето на отбора.

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Мерцедес инвестира в развитието му от години и позиционира 19-годишния италианец като бъдещето на състезателния тим. До него кара Джордж Ръсел, който, подобно на Антонели, е отгледан в младежката програма на Мерцедес.

Пристигането на Верстапен би преобърнало напълно тази вътрешна динамика. В миналото нидерландецът систематично е засенчвал съотборниците си. Пилоти като Пиер Гасли и Лиам Лоусън видяха как репутацията им понесе сериозни щети в сравнение с Верстапен. Шефовете на Мерцедес сериозно ще обмислят дали е разумно да поставят Антонели, най-ценния си талант, в същата позиция.

Или пък да рискуват отравяне на атмосферата в тима, ако Антонели започне редовно да побеждава Макс и в лагера на Верстапен реагират на това.

Втората пречка е финансова. Изискванията за заплата на Верстапен са от такъв мащаб, че биха нарушили вътрешния баланс на почти всеки отбор. Дали Мерцедес е готов и способен да плати тази сметка, далеч не е сигурно.

Освен това Верстапен иска много свобода: минимални PR задължения, достатъчно възможности да се състезава в GT3 сериите, а кой знае, може би дори и в Льо Ман. Може ли Мерцедес да се съобрази с това? И дали Верстапен винаги се вписва в „добре възпитания“ имидж на германския производител?

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Ред Бул: Най-познатият, но и най-несигурен път

Най-очевидният избор е и най-сложният. Ред Бул е изправен пред фундаментален преход: за първи път отборът създава собствен задвижващ агрегат. Това е амбициозен проект, но носи и рискове, които Верстапен може да оцени по-добре от всеки друг.

Техническата организация претърпя драстични промени напоследък. Редица видни фигури напуснаха отбора, а отборът невинаги успяваше да ги замени със също толкова ценни таланти. Достатъчно силен ли е отборът, за да се бори за титлата през следващите години? Верстапен също ще има очаквания относно техническата и управленска структура.

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От другата страна на монетата обаче нещата също са ясни. Верстапен се радва на изключителна позиция в Ред Бул, както във финансово, така и в лично отношение. Той получава свобода за дейностите си извън Формула 1, включително страстта му към състезанията за издръжливост. Подобна свобода в никакъв случай не е даденост във всеки друг отбор.

Слуховете в падока сочат, че Ред Бул проучва възможността да откупи клаузите за напускане в договора на Верстапен, свързани с представянето му. По този начин двете страни биха могли да се обвържат за по-дълъг период. Всички знаят, че тази стъпка е почти задължителна за Ред Бул.

Без Верстапен отборът рискува да се срине до средата на класирането, което би имало не само спортни последици, но и би се отразило на привлекателността му за спонсори и персонал.

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Астън Мартин и всички останали

На практика останалите отбори са без значение в тази история. От финансова гледна точка изискванията за заплатата на Верстапен са непостижими за повечето тимове, а състезателните перспективи са също толкова непривлекателни.

Дълго време Астън Мартин беше изключение от това правило. Новата фабрика, свръхмодерният въздушен тунел и пристигането на Ейдриън Нюи като шеф на отбора очертаха амбициозна картина за бъдещето. Екипът дори се осмели тайно да мечтае да привлече велик шампион в редиците си.

Въпреки това, болидът AMR26 показва, че скокът към самия връх все още е далеч. Докато Астън Мартин се представя по-близо до средата на колоната, отколкото до подиума, отборът остава нереалистична дестинация за четирикратен световен шампион.

Така покер играта се свежда до четири имена: Ред Бул, Мерцедес, Макларън и в по-малка степен Ферари. Кога картите най-накрая ще бъдат поставени на масата, зависи от следващите ходове в покер партията около Верстапен.

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Снимки: Gettyimages