Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул, но се нуждае от по-добра кола, за да бъде щастлив тук

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен има желание да остане в тима на Ред Бул, но се нуждае от по-бърза кола. В това увери шефът на тима на Биковете Лоран Мекис по време на състезателния уикенд в Австрия.

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Доскоро Ред Бул доминираше напълно във Формула 1, но от началото на този сезон тимът е едва на четвърто място при конструкторите. По тази причина се появиха спекулации, че нидерландецът ще премине в друг отбор, а фаворит за подписа му е МакЛарън.

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"Макс заяви ясно пред целия отбор, че иска да продължи с нашия отбор. Но е ясно, че той се нуждае от по-добра кола, за да бъде щастлив тук. Няма нужда да го питаме всяка седмица дали остава. Той е тук. Иска да бъде с нас. Помага ни да намерим правилното развитие за автомобила ни. Така че нашата цел сега е да върнем колата там, където беше преди", обясни Мекис.

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Снимки: Gettyimages