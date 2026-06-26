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Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул, но се нуждае от по-добра кола, за да бъде щастлив тук

  • 26 юни 2026 | 19:29
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Лоран Мекис: Макс Верстапен иска да остане в Ред Бул, но се нуждае от по-добра кола, за да бъде щастлив тук

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен има желание да остане в тима на Ред Бул, но се нуждае от по-бърза кола. В това увери шефът на тима на Биковете Лоран Мекис по време на състезателния уикенд в Австрия.

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Доскоро Ред Бул доминираше напълно във Формула 1, но от началото на този сезон тимът е едва на четвърто място при конструкторите. По тази причина се появиха спекулации, че нидерландецът ще премине в друг отбор, а фаворит за подписа му е МакЛарън.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

"Макс заяви ясно пред целия отбор, че иска да продължи с нашия отбор. Но е ясно, че той се нуждае от по-добра кола, за да бъде щастлив тук. Няма нужда да го питаме всяка седмица дали остава. Той е тук. Иска да бъде с нас. Помага ни да намерим правилното развитие за автомобила ни. Така че нашата цел сега е да върнем колата там, където беше преди", обясни Мекис.

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Снимки: Gettyimages

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