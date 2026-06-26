Какво тревожи Фернандо Алонсо относно "неограничените подобрения" на съперниците във Формула 1

От началото на сезона Астън Мартин е влизал в точките само веднъж, като дори тогава Фернандо Алонсо спечели две позиции благодарение на наказания, наложени на пилоти, завършили пред него.

Тази негативна тенденция изглежда ще се запази и в следващите няколко кръга. Причината е политиката на отбора да изчака, за да представи голям пакет с подобрения наведнъж, вместо да добавя нови компоненти постепенно, когато са готови. В краткосрочен план разликата с конкурентите вероятно ще се увеличи, тъй като те подобряват представянето си, докато Астън Мартин остава в застой.

В Астън Мартин са сигурни, че Алонсо ще остане в отбора

Разбираемо е, че в отбора е имало различни мнения относно стратегията за подобрения. Решението обаче е било взето от управляващия технически партньор Ейдриън Нюи, чиято репутация във Формула 1 придава огромна тежест на мнението му. Освен това, някои в падока се питат как, при наличието на таван на бюджетите, някои отбори успяват да носят новости редовно, докато други са принудени да се въздържат.

„Не бях съгласен [със забавянето на стъпката в развитието до лятото]“, заяви Алонсо пред медии, включително Motorsport.com, в Австрия.



„Но очевидно няма пари за неограничени подобрения, каквито правят другите отбори. Изненадващо е да се види документът на ФИА в петък на всяко състезание [в който отборите трябва да изброят и обяснят целта на всички външно видими промени]. Може би те [другите отбори] имат машина за пари в мазето на фабриката си...“

Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

Отборът на Астън Мартин не изпитва недостиг на средства, тъй като е собственост на милиардер и е спонсориран от Aramco, един от най-големите нетни вносители в касата на Формула 1. Въпреки това, както всички останали, тимът е ограничен от тавана на бюджета по отношение на това колко и за какво може да се харчи.

Съществуват и ограничения за обема на аеродинамичното развитие, които се прилагат по плъзгаща скала спрямо историческите позиции в шампионата при конструкторите. Водещите отбори са изправени пред повече рестрикции от тези с по-слаби резултати.

От този сезон логистиката също е включена в обхвата на тавана, което влияе върху това кога отборите избират да въведат нови компоненти. Например, трябва да има много сериозна причина, свързана с представянето, за да се оправдае въздушният транспорт на голям елемент като нов под до отдалечено Гран При.

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Графиците за подобрения се разминаха с напредването на сезона. Някои отбори – най-вече Макларън, Ферари и Ред Бул – заявиха, че ще въвеждат нови стъпки веднага щом са готови, докато други се въздържат по различни причини. Уилямс, например, обяви, че за много компоненти ще изчака края на техния експлоатационен „живот“, преди да ги замени с подобрени версии.

При Астън Мартин бързо стана ясно, че болидът AMR26 има фундаментален недостатък, който не може да бъде отстранен с междинни стъпки.

Taking to the hills.#AustrianGP pic.twitter.com/4WXAFI3Fn9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 26, 2026

„Винаги има различни мнения, които се въртят около това какви стъпки можеш да предприемеш, с какъв бюджет разполагаш, и след това се взима решение“, коментира в Австрия главният оперативен директор на пистата Майк Крак.



„В отборна среда често има различни мнения. Но когато решиш да се ангажираш, трябва да го направиш на 100%. Не на 80%, а после да отидеш до кафе машината и да се оплакваш. Мисля, че взехме това решение и просто трябва да работим по него, дори и да е трудно.“

Възможно е да има паралели между тази ситуация и болида MP4-18 на Макларън, чийто дизайн Нюи ръководи за сезон 2003. Представянето му беше многократно отлагано и в крайна сметка отборът завърши годината с доразвита версия на MP4-17 от предходния сезон.

MP4-18 беше прекалено амбициозен в много аспекти, но Нюи вярваше, че основният проблем е аеродинамична нестабилност, причинена от непредвидено взаимодействие между някои аеродинамични елементи и самото шаси. Отстраняването на проблема обаче изискваше преработка на предната част на монокока, както и на страничните кутии.

И тогава зад кулисите е имало различни мнения, което довело до решението да се съсредоточат върху подобряване на надеждността на колата и да я използват през следващия сезон като MP4-19. Когато и този болид се оказал неуспешен, Нюи в крайна сметка наложил своето, но мащабът на необходимата промяна означавал, че тя не била въведена до Гран При на Белгия през 2004 г (на долната снимка).

Имайки предвид това, е лесно да се разбере защо Нюи, който вече е не само най-старшият инженер на Астън Мартин, но и акционер в компанията, би използвал цялото си влияние, за да се съсредоточи върху мащабни промени, които е по-вероятно да постигнат необходимата корекция на курса. Болидът AMR26 е с три секунди по-бавен на обиколка от лидерите и едно ново предно крило няма да намали значително тази разлика.

„Очевидно е, че отнема време“, заяви Алонсо. „След като пропуснахме Барселона [предсезонния шейкдаун, където AMR26 почти не направи обиколки] и бяхме в Бахрейн с лош първи тест – и знаейки ситуацията ни в Австралия, където тогава не бяхме сигурни дали ще можем да завършим състезанието. Това беше неудобната истина, която открихме в Австралия.“



„Мисля, че решението беше взето и смятам, че е правилното. За нас не променя нищо да спечелим три или четири десети в няколко състезания и пак да се борим в задната част на колоната. Нуждаем се от нещо по-голямо от това“, добави той.

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Снимки: Gettyimages