Доктор Марко коментира възможността Верстапен да си тръгне от Ред Бул

Бившият моторспорт съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко коментира пред австрийските медии възможността Макс Верстапен да се раздели с Биковете в края на сезон 2026, активирайки клауза за предварително прекратяване на договора си.

Home Race Energy 😎🏡



🎨 Designed by our in-house illustrator#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/IltC76lEKM — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 26, 2026

Контрактът на Верстапен с Ред Бул е до края на 2028 година, но в него има клаузи, които му позволяват да си тръгне по-рано, ако представянето на отбора не е на определено ниво. Предвид формата на Биковете от началото на сезон 2026 тази клауза най-вероятно ще може да бъде активирана, което ще означава, че Верстапен ще може да си тръгне още в края на годината.

The baggy jeans are gone 🤯 (because it’s too hot and Max is wearing shorts)



#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/xDRzUjYX9C — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 26, 2026

Пред вестник Kronen Zeitung доктор Марко, който беше пенсиониран в края на миналата година, говори за ситуацията около бъдещето на Верстапен. По думите на австриеца за всички ще бъде по-добре, ако четирикратният световен шампион вземе своето решение час по-скоро.

Бъдещето на Верстапен в Ред Бул може да е ясно още преди лятната пауза

„За него конкурентоспособността винаги е била на първо място. Всички водещи пилоти имат клаузи в своите договори, които са свързани с представянето. Вероятно решението по този въпрос се взима в този момент. Ще бъде най-добре, ако скоро има постигнато споразумение“, каза Марко.

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Снимки: Gettyimages