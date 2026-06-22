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Шефът на Ред Бул каза колко голямо е изоставането на Биковете във Формула 1

  • 22 юни 2026 | 16:49
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Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис разкри колко точно голямо е изоставането на Биковете спрямо водачите в световния шампионат.

В първите седем кръга за сезон 2026 Ред Бул се поздрави със само един единствен подиум който беше завоюван от Макс Верстапен в Канада, където четирикратният шампион завърши трети. В последното състезание в Барселона нидерландецът финишира на четвъртото място на цели 40 секунди зад победителя Люис Хамилтън и на 17 зад Ландо Норис, който се класира трети.

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„Състезанието предложи точна картинка на това къде се намираме със сегашния ни пакет на този тип писти. Идвайки в уикенда, ние знаехме, че писта с бързи завои като „Каталуния“ ще ни предложи малко по-сложно предизвикателство от друг тип трасета.

„В състезанието видяхме повторение на ситуацията от квалификацията. Ние можехме да се борим с останалите водещи отбори, но нямахме темпото да претендираме за победата. За да направим това, са ни нужни още четири или пет десети.

„Въпреки това, ние сме направили прогрес спрямо началото на сезона. Но, както винаги, последните десети са най-трудни за намиране. Всички в Милтън Кийнс работят без да спират, за да направят още подобрения и да наваксаме разликата“, каза Мекис.

„Ясно е, че ние все още сме зад Ферари, Мерцедес и Макларън, защото реално ние завършихме зад една кола от всеки отбор в Барселона. Мисля, че все още сме четвъртият отбор. Може би малко по-добре, но все още не сме там, където искаме да сме. Работим по въпроса и се надявам скоро да намерим още представяне. Като цяло се нуждаем от по-добри подобрения, по каквито работим“, добави още шефът на Биковете.

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Снимки: Gettyimages

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