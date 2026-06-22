Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Пистата „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг приема осмия кръг за сезона във Формула 1, а тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на Австрия. На австрийското трасе също така ще има стартове от Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3.
Петък (26 юни):
10:55 часа – Формула 3 тренировка
12:05 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 3 квалификация
16:55 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (27 юни):
11:05 часа – Формула 3 спринт (21 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (28 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (28 юни):
9:40 часа – Формула 3 основно състезание (26 обиколки)
11:10 часа – Формула 2 основно състезание (40 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)
Снимки: Sportal.bg