Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Пистата „Ред Бул Ринг“ край Шпилберг приема осмия кръг за сезона във Формула 1, а тук може да намерите програма на предстоящия уикенд за Гран При на Австрия. На австрийското трасе също така ще има стартове от Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3.

Петък (26 юни):

10:55 часа – Формула 3 тренировка

12:05 часа – Формула 2 тренировка

14:30 часа – Формула 1 първа тренировка

16:00 часа – Формула 3 квалификация

16:55 часа – Формула 2 квалификация

18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (27 юни):

11:05 часа – Формула 3 спринт (21 обиколки)

13:30 часа – Формула 1 трета тренировка

15:15 часа – Формула 2 спринт (28 обиколки)

17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (28 юни):

9:40 часа – Формула 3 основно състезание (26 обиколки)

11:10 часа – Формула 2 основно състезание (40 обиколки)

16:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg