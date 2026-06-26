Кими Антонели оглави и втората тренировка на "Ред Бул Ринг" пред Пиастри и Норис

Водачът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели даде най-доброто време в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“.
Италианецът, който беше над всички и в откриващите 60 минути за подготовка по-рано през деня, си осигури първото място с време от 1:07.014, с което той изпревари с 0.237 секунди Оскар Пиастри от Макларън. Тройката оформи световният шампион Ландо Норис, като миналогодишният победител в Австрия завърши на 0.325 зад Антонели, след като имаше и едно завъртане малко преди средата на сесията.
Макс Верстапен имаше множество оплаквания в хода на тренировка, включително и от позицията на неговата седалка, но в крайна сметка четирикратният световен първенец се класира на четвъртото място. Пети зад него остана победителят от последното състезание в Барселона Люис Хамилтън, който регистрира изоставане от 0.597 спрямо Антонели.
Вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел загуби малко време в началото на втория час за подготовка, когато механиците на Сребърните стрели трябваше да отстранят някаква повреда в неговата кола. В края на тренировката британецът зае шестата позиция с пасив от 0.623 спрямо неговия съотборник Антонели. В топ 10 в края на вторите 60 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ влязоха още Исак Хаджар, Шарл Леклер, Лиам Лоусън и Габриел Бортолето.
За Леклер, Лоусън и Бортолето това беше първа тренировка за уикенда, след като в откриващата сесия те бяха заменени съответно от Дино Беганович, Аюму Иваса и Паул Арон. Освен тях първите 60 минути пропуснаха още Карлос Сайнц, Естебан Окон и Ланс Строл, които се върнаха в своите коли за втората тренировка.
В нея и двамата пилоти на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас срещнаха доста сериозни технически трудности, които ги ограничиха до общо 8 обиколки. Първо Перес спря на пистата с повреда, която по неговите думи беше идентична с тази, която го споходи и в първата тренировка.
По-късно подът на колата на Ботас се откачи в предната му част и започна да се сурка по асфалта, което доведе до образуването на дим, а впоследствие и пламък. Въпреки това финландецът се прибра в бокса, но повече не се появи на пистата до края на сесията, което никак не беше добра новина за Кадилак на фона на количеството подобрения, които американският тим въведе по MAC26.
Уикендът за Гран При на Австрия, осми кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава утре в 13:30 часа българско време с финалната свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“.
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages