Кими Антонели оглави и втората тренировка на "Ред Бул Ринг" пред Пиастри и Норис

Водачът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели даде най-доброто време в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“.

Италианецът, който беше над всички и в откриващите 60 минути за подготовка по-рано през деня, си осигури първото място с време от 1:07.014, с което той изпревари с 0.237 секунди Оскар Пиастри от Макларън. Тройката оформи световният шампион Ландо Норис, като миналогодишният победител в Австрия завърши на 0.325 зад Антонели, след като имаше и едно завъртане малко преди средата на сесията.

A spin for Lando Norris at Turn 3! 😵‍💫



The McLaren driver soon rejoins the track and continues 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QUndGNWQTY — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Макс Верстапен имаше множество оплаквания в хода на тренировка, включително и от позицията на неговата седалка, но в крайна сметка четирикратният световен първенец се класира на четвъртото място. Пети зад него остана победителят от последното състезание в Барселона Люис Хамилтън, който регистрира изоставане от 0.597 спрямо Антонели.

"I need the car to... give me power man!" 😳



Hadjar is frustrated at how FP2 is going at Red Bull, with both Isack and Max Verstappen struggling #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/vOdk8e18zJ — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел загуби малко време в началото на втория час за подготовка, когато механиците на Сребърните стрели трябваше да отстранят някаква повреда в неговата кола. В края на тренировката британецът зае шестата позиция с пасив от 0.623 спрямо неговия съотборник Антонели. В топ 10 в края на вторите 60 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ влязоха още Исак Хаджар, Шарл Леклер, Лиам Лоусън и Габриел Бортолето.

За Леклер, Лоусън и Бортолето това беше първа тренировка за уикенда, след като в откриващата сесия те бяха заменени съответно от Дино Беганович, Аюму Иваса и Паул Арон. Освен тях първите 60 минути пропуснаха още Карлос Сайнц, Естебан Окон и Ланс Строл, които се върнаха в своите коли за втората тренировка.

Every viewpoint is spectacular at the Red Bull Ring 🤩✨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/mUrELG1Qfu — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

В нея и двамата пилоти на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас срещнаха доста сериозни технически трудности, които ги ограничиха до общо 8 обиколки. Първо Перес спря на пистата с повреда, която по неговите думи беше идентична с тази, която го споходи и в първата тренировка.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



Sergio Perez has come to a stop on track in FP2 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/DZmCMhjQ3C — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

По-късно подът на колата на Ботас се откачи в предната му част и започна да се сурка по асфалта, което доведе до образуването на дим, а впоследствие и пламък. Въпреки това финландецът се прибра в бокса, но повече не се появи на пистата до края на сесията, което никак не беше добра новина за Кадилак на фона на количеството подобрения, които американският тим въведе по MAC26.

📻 "There's smoke in the cockpit"



The Cadillac of Valtteri Bottas limps back to the pits with the front of the floor dragging along the ground 🤯 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/bNUy3UsOuK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Уикендът за Гран При на Австрия, осми кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава утре в 13:30 часа българско време с финалната свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages