Ферари е "далеч" от повторение на успеха от Барселона след "трудните" тренировки в Австрия

Шарл Леклер заяви, че „не е толкова уверен“ във възможността Ферари да повтори победата си от Барселона след тежкия петък, в който се е „пързалял и с четирите колела“ по време на тренировките за Гран при на Австрия.

Преди две седмици Ферари изуми Мерцедес, нанасяйки първо поражение на Сребърните стрели за сезон 2026 във Формула 1. Изключителното темпо на Люис Хамилтън в последния стинт тогава подсказа, че пакетът с подобрения на Скудерията я е върнал в битката за челните позиции.

Въоръжени с леко подобрен V6 двигател – първият продукт от квотата им за развитие ADUO – Ферари се надява да докаже, че формата им в Испания не е била случайност. В жегата на Австрия обаче отборът все още търси сцепление и скорост след предизвикателния тренировъчен ден в петък.

Хамилтън и Леклер завършиха втората свободна тренировка съответно на пето и осмо място, като Хамилтън изостана с над шест десети от оглавилия класирането Андреа Кими Антонели. Първоначалните индикации сочат, че темпото на Ферари в дълги серии също ги поставя зад Мерцедес и Макларън.

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Ферари имаше трудни петъчни сесии и в Барселона, но Леклер, който отстъпи болида си в първата тренировка на новобранеца Дино Беганович, този път не вижда същите признаци, че отборът му може да се бори за челото в Шпилберг.

„Не съм толкова уверен, но никога не казвай никога - каза той. - Вярно е обаче, че в петък в Барселона имаше няколко елемента, които ни накараха да мислим, че в колата има доста повече потенциал. В момента е трудно – както през цялата първа тренировка, в която не участвах, така и във втората, когато бях в болида. Беше труден петък за отбора.“



Запитан какво му липсва, Леклер отговори: „Просто цялостно сцепление. Пързаляме се и с четирите гуми още от първата обиколка, която направих. Беше много, много трудно.“



„В Барселона също беше много трудно [с гумите]. Тук имаш различни ограничения, но в крайна сметка управлението на гумите ще играе също толкова важна роля. По отношение на реалната деградация, тук не сме в лоша позиция. По-големият проблем е, че темпото го няма. Може би след 20 обиколки сме бързи, но 20 обиколки не е достатъчно. Трябва да поработим върху колата.“

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Шефът на отбора Фред Васьор се пошегува, че Ферари „копира Барселона“, като е също толкова неубедителен във формата си в петък. Той обаче призна, че отборът му не е успял да се справи с горещите условия, след като европейската гореща вълна покачи температурите на въздуха над 33°C, а тези на пистата прехвърлиха 50°C.

„Днес имахме известни затруднения с условията, мисля, че малко като в Барселона - обясни Васьор. - С надморската височина, с температурата на въздуха и на пистата. Мисля, че това е еднакво за всички, но ние се борихме много. Трябва да работим върху себе си, върху настройките, колата, пилотирането, върху всичко, за да свършим по-добра работа утре.“

A few favourites from our day at the Ring 📸🔥 pic.twitter.com/P2jfuIYzWh — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 26, 2026

Васьор отбеляза, че най-голямата разлика с Барселона е, че износването на гумите няма да бъде толкова екстремно този уикенд. Но той посочи, че там Ферари са били силни и в една обиколка, което не се е оказало така в Шпилберг.

„Деградацията в Барселона беше много по-висока и беше основният фактор за представянето, поне в състезанието. Но ние също така успяхме да се борим за полпозишън в квалификацията“, предупреди той. „Поне по отношение на чистия потенциал, бяхме там. Сега, засега, сме далеч.“



„Но е вярно, че и в Барселона не бяхме толкова блестящи в петък. Имаме много потенциал за отключване тази вечер и ще видим утре.“

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Васьор добави, че новият V6 двигател на отбора е донесъл това, което е „очаквал“ – скромна стъпка напред в конските сили.

„Времето за разработка на двигателя е огромно - заяви французинът. - При някои компоненти имаш месеци забавяне. За нас беше много рисковано да пуснем втората спецификация на двигателя твърде рано поради причини, свързани с тавана на разходите. Изобщо не очаквахме голяма стъпка този уикенд.“

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Снимки: Gettyimages