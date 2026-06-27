Ръсел изпревари с малко Антонели в последната тренировка в Австрия

Джордж Ръсел изпревари с много малко съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели в последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Австрия във Формула 1.
Британският пилот оглави класирането в края на финалните 60 минути за подготовка на „Ред Бул Ринг“ с време от 1:07.096, което той постигна в самия край на сесията. Така той излезе с 0.038 секунди пред Антонели, който даде най-бързите време и в двете петъчни тренировки край Шпилберг.
В тройката в последната подготвителна сесия в Австрия оформи победителят от последното състезание в Барселона Люис Хамилтън, който завърши на 0.115 зад Ръсел. Съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис се наредиха четвърти и пети пред Макс Верстапен, Шарл Леклер, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, които допълниха топ 10.
Квалификацията преди състезанието за Гран При на Австрия, осми кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидена за 17:00 часа българско време по-късно днес.
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago