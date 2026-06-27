Джордж Ръсел: Макларън е представлява реална заплаха в Австрия

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел определи Макларън като „реална заплаха“ за своя отбор в предстоящото Гран При на Австрия във Формула 1, след като остана притеснен от състезателното темпо на отбора от Уокинг в петъчните тренировки.

Андреа Кими Антонели оглави и двете тренировъчни сесии на горещата писта „Ред Бул Ринг“ в петък. Във втората свободна тренировка италианецът беше с 0.237 секунди по-бърз от Оскар Пиастри от Макларън и с още десета пред Ландо Норис, който навакса загубеното време от първата сесия заради хидравличен теч.

Кими Антонели оглави и втората тренировка на "Ред Бул Ринг" пред Пиастри и Норис

Ръсел успя да се класира едва шести във втората тренировка, след като допусна грешка в най-бързата си обиколка, но заяви, че това „не е повод за притеснение“. Британецът обаче беше далеч по-обезпокоен от потенциала на двата болида на Макларън, които изглеждаха много конкурентни в симулациите на състезателно темпо.

„Първата тренировка беше много силна сесия и за двама ни - каза Ръсел. - Но веднага след началото на втората, Макларън изглеждаха летящи, честно казано. Тяхното състезателно темпо и скоростта им в една обиколка изглеждат доста добри.



„Мисля, че най-голямото притеснение за нас е да видим темпото на Макларън, а и Ферари също са там. Първата тренировка беше като лека разходка, но втората се оказа предизвикателство.“

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В Барселона шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че предимството на отбора при управлението на гумите в горещините не се е пренесло от предишни години. Ръсел обаче смята, че представянето на тима в най-горещите състезания от 2026 година показва друго.

На въпрос дали Макларън са реална заплаха този уикенд, той отговори: „Мисля, че са. Смятам, че има ясна тенденция те да са силни в тези горещи състезания. Видяхме го миналата година. Виждаме го от години.



„Маями беше първото истински горещо състезание и те можеха да спечелят. В Барселона Ландо имаше сходно темпо с нас и Люис (Хамилтън). А тук отново изглеждат много силни, така че има ясна тенденция в тези горещи състезания те да вдигат нивото, а ние може би правим крачка назад.



„Беше истинска изненада да видя първата обиколка на пилотите на Макларън във втората тренировка на върха, а състезателното им темпо, особено от страна на Ландо, изглеждаше малко по-добро от нашето.“

Spinning off over the kerb went Lando Norris in second practice... in rather spectacular style! 😵‍💫👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/imyB44lGkj — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри не беше напълно убеден, че може да се мери с Ръсел и Антонели този уикенд.

„Не знам дали сме в битката с Мерцедес - заяви австралиецът. - Изглежда сме нещо като най-добрите от останалите след тях. Но мисля, че Кими и Mercedes винаги намират много скорост между петък и събота, така че очаквам те да бъдат много, много бързи утре.“

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages