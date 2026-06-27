Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел: Макларън е представлява реална заплаха в Австрия

Джордж Ръсел: Макларън е представлява реална заплаха в Австрия

  • 27 юни 2026 | 10:45
  • 417
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел определи Макларън като „реална заплаха“ за своя отбор в предстоящото Гран При на Австрия във Формула 1, след като остана притеснен от състезателното темпо на отбора от Уокинг в петъчните тренировки.

Андреа Кими Антонели оглави и двете тренировъчни сесии на горещата писта „Ред Бул Ринг“ в петък. Във втората свободна тренировка италианецът беше с 0.237 секунди по-бърз от Оскар Пиастри от Макларън и с още десета пред Ландо Норис, който навакса загубеното време от първата сесия заради хидравличен теч.

Кими Антонели оглави и втората тренировка на "Ред Бул Ринг" пред Пиастри и Норис
Кими Антонели оглави и втората тренировка на "Ред Бул Ринг" пред Пиастри и Норис

Ръсел успя да се класира едва шести във втората тренировка, след като допусна грешка в най-бързата си обиколка, но заяви, че това „не е повод за притеснение“. Британецът обаче беше далеч по-обезпокоен от потенциала на двата болида на Макларън, които изглеждаха много конкурентни в симулациите на състезателно темпо.

„Първата тренировка беше много силна сесия и за двама ни - каза Ръсел. - Но веднага след началото на втората, Макларън изглеждаха летящи, честно казано. Тяхното състезателно темпо и скоростта им в една обиколка изглеждат доста добри.

„Мисля, че най-голямото притеснение за нас е да видим темпото на Макларън, а и Ферари също са там. Първата тренировка беше като лека разходка, но втората се оказа предизвикателство.“

Ферари е "далеч" от повторение на успеха от Барселона след "трудните" тренировки в Австрия
Ферари е "далеч" от повторение на успеха от Барселона след "трудните" тренировки в Австрия

В Барселона шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че предимството на отбора при управлението на гумите в горещините не се е пренесло от предишни години. Ръсел обаче смята, че представянето на тима в най-горещите състезания от 2026 година показва друго.

На въпрос дали Макларън са реална заплаха този уикенд, той отговори: „Мисля, че са. Смятам, че има ясна тенденция те да са силни в тези горещи състезания. Видяхме го миналата година. Виждаме го от години.

„Маями беше първото истински горещо състезание и те можеха да спечелят. В Барселона Ландо имаше сходно темпо с нас и Люис (Хамилтън). А тук отново изглеждат много силни, така че има ясна тенденция в тези горещи състезания те да вдигат нивото, а ние може би правим крачка назад.

„Беше истинска изненада да видя първата обиколка на пилотите на Макларън във втората тренировка на върха, а състезателното им темпо, особено от страна на Ландо, изглеждаше малко по-добро от нашето.“

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри не беше напълно убеден, че може да се мери с Ръсел и Антонели този уикенд.

„Не знам дали сме в битката с Мерцедес - заяви австралиецът. - Изглежда сме нещо като най-добрите от останалите след тях. Но мисля, че Кими и Mercedes винаги намират много скорост между петък и събота, така че очаквам те да бъдат много, много бързи утре.“

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес получи разрешение да продължи участието си в Нидерландия

Алекс Маркес получи разрешение да продължи участието си в Нидерландия

  • 27 юни 2026 | 11:35
  • 149
  • 0
Как "24-те часа на Спа" се превърна в GT състезание през 2001 година

Как "24-те часа на Спа" се превърна в GT състезание през 2001 година

  • 27 юни 2026 | 11:10
  • 229
  • 0
Фермин Алдегер приключи с Гран При на Нидерландия

Фермин Алдегер приключи с Гран При на Нидерландия

  • 27 юни 2026 | 10:32
  • 300
  • 0
Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта

Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта

  • 27 юни 2026 | 10:20
  • 354
  • 0
Ферари е "далеч" от повторение на успеха от Барселона след "трудните" тренировки в Австрия

Ферари е "далеч" от повторение на успеха от Барселона след "трудните" тренировки в Австрия

  • 27 юни 2026 | 10:01
  • 2056
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

  • 26 юни 2026 | 07:37
  • 21181
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 8738
  • 5
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 41656
  • 54
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

  • 27 юни 2026 | 07:58
  • 21827
  • 7
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

  • 27 юни 2026 | 08:04
  • 26860
  • 22
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 33485
  • 15
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 51938
  • 127