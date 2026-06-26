Антонели изпревари Ръсел и Пиастри в откриващата тренировка в Австрия

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели започна уикенда за Гран При на Австрия на „Ред Бул Ринг“, давайки най-доброто време в първата петъчна тренировка на австрийското трасе.

В рамките на първите 60 минути за подготовка край Шпилберг италианският пилот на Мерцедес завъртя обиколка за 1:07.796 с меките гуми на Пирели и така изпревари с 0.040 секунди своя съотборник Джордж Ръсел, който също използва меката смес. Тройката с пасив 0.117 оформи пилотът на Макларън Оскар Пиастри, чийто съотборник Ландо Норис загуби страшно много от първата тренировка заради хидравличен теч.

Antonelli 🆚 Russell



Onto the soft tyres the frontrunners go, with Antonelli setting a 1:07.796, and Russell then setting a time a tenth down 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HOYoArbm8I — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Световният шампион и миналогодишен победител в Австрия прекара над 45 минути в бокса на своя отбор преди да се появи за първи път на пистата във финалния четвърт час от сесията. В нея той даде седмото най-добро време с пасив от 1.077 спрямо Антонели, но най-добрият резултат на Норис беше записан със средно твърдите гуми, а не с меките, които бяха използвани от всички останали пилот, с изключение на Паул Арон, който замени Габриел Бортолето в Ауди.

An earlier hydraulic issue for Norris curtailed his running for the majority of FP1... 🔧



But he's now on track for the final stage of the session 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/5Vwg2JDghK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Освен естонеца на пистата в рамките на първата тренировка преди Гран При на Австрия бяха още петима новобранци. Най-добре от тях се представи Дино Беганович, който смени Шарл Леклер във Ферари и се класира на деветата позиция. Аюму Иваса, Люк Браунинг, Рио Хиракава и Джак Крауфорд бяха другите новаци, които взеха участие в сесията, заменяйки респективно Лиам Лоусън, Карлос Сайнц, Естебан Окон и Ланс Строл в отборите на Рейсинг Булс, Уилямс, Хаас и Астън Мартин.

Първата тренировка на „Ред Бул Ринг“ завърши с червен флаг, който беше показан заради спрелия на пистата Серхио Перес. Мексиканецът имаше две спирания в хода на сесията, но след второто пилотът на Кадилак не успя да рестартира болида си и това наложи развяването на червения флаг по-малко от две минути преди изтичането на времето.

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez's Cadillac has come to a stop in the braking zone of Turn 3, bringing FP1 to an end#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8hg2nD5bUD — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Проблеми в рамките на първата тренировка в Австрия освен за Норис и Перес имаше още за двамата пилоти на Ред Бул. Макс Верстапен направи два неуспешни опита да излезе на пистата в началните минути, но трябваше да бъде избутан обратно в гаража от механиците на Ред Бул заради повреда. Исак Хаджар пък загуби над половин час, също с повреда, която дори не му позволи да излезе от гаража преди да бъде отстранена.

Max Verstappen comes to a halt in the pit lane once again! 🤯



There's something not quite right with both Red Bulls, with neither Max or Isack able to get out on track right now #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ss8d6nlN1K — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Уикендът за Гран При на Австрия, осми кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 18:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages