Нагелсман: Прекалихме с импровизациите

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман разкритикува отбора си след поражението от Еквадор с 1:2 в мач от третия кръг на Световно първенство. Той коментира грешките, довели до загубата, и подчерта липсата на дисциплина след отбелязания гол.

„Трябва да научим, че след добро начало и бърз гол е необходимо да действаме по-спокойно, а не да започваме твърде често да сменяме позициите си. На терена имаше прекалено много импровизация“, заяви Нагелсман.

Nagelsmann: "We have to learn that after a good start and an early lead, we can play with more composure instead of suddenly switching positions too much. There was too much 'freestyle'. We just need to be more patient and stay a bit more structured in our positions. And if on… pic.twitter.com/ItmdInNct1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 25, 2026

„Нуждаем се от повече търпение и трябва да поддържаме по-ясна структура и подредба на игрището. Когато към това се добави и твърде честото губене на топката, в един момент става много трудно“, допълни специалистът.



"Дали сме подходили сериозно? Миля ви, спрете да говорите глупости", ядоса се наставникът на Бундестима на журналистически въпрос за мотивацията в двубоя.

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Снимки: Gettyimages