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  3. Нагелсман: Прекалихме с импровизациите

Нагелсман: Прекалихме с импровизациите

  • 26 юни 2026 | 02:30
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Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман разкритикува отбора си след поражението от Еквадор с 1:2 в мач от третия кръг на Световно първенство. Той коментира грешките, довели до загубата, и подчерта липсата на дисциплина след отбелязания гол.

„Трябва да научим, че след добро начало и бърз гол е необходимо да действаме по-спокойно, а не да започваме твърде често да сменяме позициите си. На терена имаше прекалено много импровизация“, заяви Нагелсман.

„Нуждаем се от повече търпение и трябва да поддържаме по-ясна структура и подредба на игрището. Когато към това се добави и твърде честото губене на топката, в един момент става много трудно“, допълни специалистът.

"Дали сме подходили сериозно? Миля ви, спрете да говорите глупости", ядоса се наставникът на Бундестима на журналистически въпрос за мотивацията в двубоя.

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Снимки: Gettyimages

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