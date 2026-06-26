Нагелсман: Прекалихме с импровизациите

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман разкритикува отбора си след поражението от Еквадор с 1:2 в мач от третия кръг на Световно първенство. Той коментира грешките, довели до загубата, и подчерта липсата на дисциплина след отбелязания гол.
„Трябва да научим, че след добро начало и бърз гол е необходимо да действаме по-спокойно, а не да започваме твърде често да сменяме позициите си. На терена имаше прекалено много импровизация“, заяви Нагелсман.
„Нуждаем се от повече търпение и трябва да поддържаме по-ясна структура и подредба на игрището. Когато към това се добави и твърде честото губене на топката, в един момент става много трудно“, допълни специалистът.
"Дали сме подходили сериозно? Миля ви, спрете да говорите глупости", ядоса се наставникът на Бундестима на журналистически въпрос за мотивацията в двубоя.
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