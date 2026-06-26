Нойер остави след себе си Марадона по брой мачове на световни първенства

Вратарят на Германия Мануел Нойер надмина световния шампион от 1986 г. Диего Марадона по брой участия на Световни първенства.

Нойер започна третия кръг от груповата фаза срещу Еквадор, което е 22-рото му участие на Мондиал. Той се изкачва на шесто място в историята на турнира по тази статистика. Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (24) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

Manuel Neuer has now made 22 World Cup appearances 🇩🇪🧤



The German goalkeeper extends his record as the most-capped keeper in World Cup history 😮‍💨👏🏽 pic.twitter.com/NCnOBqZqbf — Goalkeeper.com (@goalkeeper_com) June 25, 2026

Нойер е на 40 години. Вратарят играе за Байерн (Мюнхен) от 2011 г. С отбора той спечели 13 шампионски титли на Германия, седем Суперкупи и шест Купи на Германия, две титли от Шампионската лига, две Суперкупи на УЕФА и две Световни клубни първенства на ФИФА.

Той също така спечели Световното първенство през 2014 г.

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Снимки: Imago