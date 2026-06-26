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Мондиал 2026: Еквадор - Германия
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  3. Нойер остави след себе си Марадона по брой мачове на световни първенства

Нойер остави след себе си Марадона по брой мачове на световни първенства

  • 26 юни 2026 | 00:09
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Вратарят на Германия Мануел Нойер надмина световния шампион от 1986 г. Диего Марадона по брой участия на Световни първенства.

Нойер започна третия кръг от груповата фаза срещу Еквадор, което е 22-рото му участие на Мондиал. Той се изкачва на шесто място в историята на турнира по тази статистика. Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (24) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

Нойер е на 40 години. Вратарят играе за Байерн (Мюнхен) от 2011 г. С отбора той спечели 13 шампионски титли на Германия, седем Суперкупи и шест Купи на Германия, две титли от Шампионската лига, две Суперкупи на УЕФА и две Световни клубни първенства на ФИФА.

Той също така спечели Световното първенство през 2014 г.

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Снимки: Imago

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