Кимих: Съперникът повече искаше победата

Капитанът на националния отбор на Германия Йошуа Кимих коментира поражението на тима в мача от третия кръг в група "E" на Световно първенство срещу Еквадор (1:2).
„Започнахме добре, но след това твърде лесно губехме топката и постоянно позволявахме на съперника да атакува. Сами улеснихме задачата на еквадорците и им позволихме да влязат в мача", споели Кимих.
"През второто полувреме поражението ни беше напълно заслужено. Съперникът повече искаше победата“, добави един от най-опитните футболисти в състава на Юлиан Нагелсман.
Въпреки поражението, Германия зае първо място в крайното класиране с 6 точки и чака съперника си на 1/16-финалите.
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