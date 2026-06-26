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  3. Кимих: Съперникът повече искаше победата

Кимих: Съперникът повече искаше победата

  • 26 юни 2026 | 02:22
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Капитанът на националния отбор на Германия Йошуа Кимих коментира поражението на тима в мача от третия кръг в група "E" на Световно първенство срещу Еквадор (1:2).

„Започнахме добре, но след това твърде лесно губехме топката и постоянно позволявахме на съперника да атакува. Сами улеснихме задачата на еквадорците и им позволихме да влязат в мача", споели Кимих.

"През второто полувреме поражението ни беше напълно заслужено. Съперникът повече искаше победата“, добави един от най-опитните футболисти в състава на Юлиан Нагелсман.

Въпреки поражението, Германия зае първо място в крайното класиране с 6 точки и чака съперника си на 1/16-финалите.

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Снимки: Gettyimages

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