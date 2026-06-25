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Тухел планира промени за мача с Панама

  • 25 юни 2026 | 13:49
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Селекционерът на Англия Томас Тухел планира да извърши някои промени в състава си за последния мач на “трите лъва” от груповата фаза на Световното, който е срещу аутсайдера Панама. Все още не е ясно дали Деклан Райс ще бъде на разположение, след като е почувствал болка по време на двубоя с Гана и беше заменен. Самият играч на Арсенал впоследствие призна, че от шест месеца играе с подобна неврологична болка. Проблемът не е сериозен, но най-вероятно Райс ще получи почивка, защото и без това изигра голям брой мачове през последния сезон. Много е вероятно на мястото му да започне таланта на Манчестър Юнайтед Коби Мейну.

Другата възможна промяна е Маркъс Рашфорд да започне отляво на атаката за сметка на Антъни Гордън, който не изигра добър мач срещу Гана. Крилото на Юнайтед обаче също има проблем със сухожилието, така че не е ясно колко време ще може да играе.

Джед Спенс, който в миналия мач стартира като ляв бек, вероятно ще бъде преместен на по-естествената си позиция отдясно на отбраната, за да може Рийс Джеймс да получи почивка.

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