Кот д’Ивоар не би трябвало да срещне проблеми с Кюрасао

Отборите на Кюрасао и Кот д'Ивоар тази вечер се изправят един срещу друг в последния си мач от група “Е” на Мондиал 2026. Двубоят във Филаделфия е с начален час 23:00 българско време.

“Слоновете” са в добра позиция да се класират за елиминациите, тъй като са втори в групата със своите три точки. Първо те надделяха с минималното 1:0 над Еквадор, след което допуснаха късен обрат за загуба с 1:2 от Германия. “Синята вълна” също все още има шансове да преодолее груповата фаза, макар и засега тимът да е последен със своята една точка. Играчите на Дик Адвокаат бяха разгромени с 1:7 от “Бундестима”, но след това изненадващо стигнаха до нулево реми срещу южноамериканците благодарение на рекордните 15 спасявания на своя вратар Елой Роом.

Въпреки това Кот д’Ивоар е категоричният фаворит в този мач, като тимът не бива да допуска грешка, защото може да бъде задминат при евентуален успех на третия Еквадор над Германия, която вече си гарантира първото място в групата. Кюрасао пък ще се надява да шокира африканския тим с победа, която би класирала отбора за елиминациите още в дебюта му на Световно първенство.

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