Очаквайте на живо: Еквадор и Кюрасао в търсене на първи точки

Еквадор и Кюрасао илизат в първия мач от Мондиал 2026 за днешния 21-ви юни (неделя).



Двубоят е сред срещите, които се играят на територията на САЩ, а домакин е "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити, щата Мисури.



Двата тима са част от група "Е" на световните футболни финали, където вчера в късната среща Германия постигна труден обрат над Кот Д'Ивоар за крайното 2:1 и почти си гарантира директните елиминации.

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Поражението на Кот Д'Ивоар пък даде огромна възможност пред някой измежду Еквадор и Кюрасао да се изравни с южноамериканците на второто място в групата.

Мачът започва в 3:00 часа българско време, а той подобно на всички104 срещщи от шампионата на планетата се излъчва в реално време на bnt.sportal.bg.

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Селекционерът на символичните домакини от Еквадор Себастиан Бекачече извърши само две промени спрямо поражението с 0:1 в първия кръг от Кот Д'Ивоар. Днес той предпочете да стартира с Жорди Алсивар и Первис Еступинян вместо с Жоел Ордонес и Алан Минда.

Дик Адвокаат също направи две промени спрямо разгрома с 1:7 от Германия в дебюта на Кюрасао на световни футболни финали. Днес той се спря на Юриен Гаари, Джошуа Бренет, които замениха Ришедли Базур, Ришедли Базур. Селекционерът пък запази за първия съдийски сигнал автора на единственото попаденеи срещу четирикратните световни шампиони Ливано Комененсия.

ЕКВАДОР - КЮРАСАО



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "Е", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ЕКВАДОР: 1. Ернан Галиндес, 21. Алан Франко, 6. Уилиан Пачо, 3. Пиеро Инкапие, 5. Жорди Алсивар, 9. Джон Йебоа, 23. Мойсес Кайседо, 15. Педро Вите, 7. Первис Еступинян, 19. Гонсало Плата, 13. Енер Валенсия

СЕЛЕКЦИОНЕР: Себастиан Бекачече



КЮРАСАО: 1. Елой Роом, 3. Юриен Гаари, 18. Армандо Обиспо, 5. Шеръл Флоранус, 20. Джошуа Бренет, 24. Деверон Фонвил, 21. Таит Чонг, 8. Ливано Комененсия, 10. Леандро Бакуна, 7. Жуниньо Бакуна, 9. Юрген Локадия

СЕЛЕКЦИОНЕР: Дик Адвокаат



НАЧАЛО: 21 юни 2026 г. (неделя) | 3:00 часа

СТАДИОН: "Ероухед Стейдиъм", Канзас Сити (Мисури, САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Нинг Ма (Китай)

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