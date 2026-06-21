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Селекционерът на Еквадор: Има неща, които не могат да бъдат обяснени

  • 21 юни 2026 | 10:34
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Селекционерът на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе настоява, че нищо не е приключило за отбора му след равенството 0:0 срещу Кюрасао в мач от група E на Световното първенство. Резултатът остави южноамериканците със само една точка след първите си две срещи от груповата фаза и се нуждаят от победа срещу Германия в четвъртък, ако искат да запазят шансове за класиране за елиминациите.

"Животът ме е научил, че винаги трябва да продължиш да работиш, винаги да се учиш и тогава предизвикателствата могат да се превърнат във възможности. Нормално е да чувстваме тази болка сега, това разочарование, но нищо не е приключило все още. Имаме 100 минути пред себе си и ще подходим разумно, за да постигнем целите си", заяви Себастиан Бекасесе, цитиран от БТА.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Тимът на Еквадор доминира през по-голямата част от двубоя срещу Кюрасао, но не успя да преодолее вратаря Елой Роом, който направи рекордните 15 спасявания и беше избран за играч на мача. Южноамериканците завършиха срещата с 27 удара към противниковата врата.

"Има неща във футбола, които не могат да бъдат обяснени. Всичко, което кажа, може да бъде контрапродуктивно. Искахме да спечелим, но не го направихме. Аз съм единственият, който носи отговорност. Отборът заслужаваше повече, отколкото получи", обясни аржентинският специалист.

Съставът на Бекасесе пристигна в Северна Америка след серия от 19 поредни мача без загуба и завърши квалификационната кампания в Южна Америка на второ място, единствено след световния шампион Аржентина. Въпреки изпуснатата възможност наставникът защити играчите си и ги похвали за тяхното представяне.

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