Героят на Кюрасао: Просто затворих очи

Вратарят на Кюрасао Елой Роом, който изуми с рекордните си 15 спасявания срещу Еквадор, сподели своето задоволство след мача, завършил 0:0. По този начин дебютантът на мондиали спечели първата си точка в историята. 37-годишният страж разказа впечатленията си от проекта на Кюрасао през последното над десетилетие да събера по света играчи с корени от страната, които да станат част от националния тим. Самият Роом застана за първи път под рамката на отбора преди 11 години.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

“Просто затворих очи и си помислих за всичко, през което сме преминали - започна щастливият Роом след чудото срещу еквадорците. - Толкова много неща се случиха през тези години… Причината да избера да играя за Кюрасао е, че още като дете мечтаех да участвам на световно първенство с Кюрасао. Когато Патрик Клуйверт се свърза с мен, за да играя за националния отбор, се почувствах изключително поласкан, защото той е голяма легенда. Бях изненадан и много горд. Това беше нещо специално за мен и моето семейство. Бях един от първите професионални футболисти, които избраха да представляват Кюрасао.“

“Клуйверт ми каза, че ако успее да привлече играч като мен към проекта, това ще накара и много други футболисти да се присъединят. Много играчи се включиха в отбора на Кюрасао едва в последните два квалификационни етапа или в последните четири мача, така че те не преживяха началото на това пътешествие. Понякога се опитвам да им обясня какво се случваше в онези ранни години и как всичко постепенно се подобряваше.“

“Днес всичко е организирано. Винаги съм вярвал, че ще стигнем до Световното първенство. А и винаги сме обичали да представляваме националния отбор. Така че в онзи момент след двубоя пред очите ми премина като на бърз каданс всичко, което се случи през последните 10 години”, завърши вратарят.

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