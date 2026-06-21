Още един вратар от Световното стана хит в социалните мрежи

След историческото представяне на Кюрасао на Световното първенство срещу Еквадор, за което основна заслуга имаше вратарят Елой Роом, стражът на островната държава се превърна в истински хит в социалните мрежи.

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Само часове след двубоя профилът му в Instagram отбеляза впечатляващ ръст. Последователите на Роом вече надхвърлиха 800 000, а ако интересът се запази, до края на деня броят им може да премине границата от един милион. За сравнение, населението на Кюрасао е под 200 000 души.

Любопитен факт е, че Роом вече изпревари по брой последователи своята съпруга Зорана Роом, която е професионален инфлуенсър и влогър.

Това не е първият случай на подобно "избухване" на футболист в социалните мрежи по време на Световното първенство. Преди няколко дни същото, че дори в по-голям мащаб се случи с вратаря на Кабо Верде Возиня след нулевото реми срещу Испания.

На терена вратарят също бе безупречен. Той направи цели 15 спасявания и бе с основен принос за историческия резултат на своя тим. По този начин Роом показа, че тежката загуба с 1:7 от Германия в предишния мач не е разклатила увереността му.

Следващото предизвикателство пред Кюрасао е двубой срещу Кот д'Ивоар, където всички погледи отново ще бъдат насочени към героя под рамката на вратата.

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