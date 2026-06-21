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Още един вратар от Световното стана хит в социалните мрежи

  • 21 юни 2026 | 12:08
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След историческото представяне на Кюрасао на Световното първенство срещу Еквадор, за което основна заслуга имаше вратарят Елой Роом, стражът на островната държава се превърна в истински хит в социалните мрежи.

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка
Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Само часове след двубоя профилът му в Instagram отбеляза впечатляващ ръст. Последователите на Роом вече надхвърлиха 800 000, а ако интересът се запази, до края на деня броят им може да премине границата от един милион. За сравнение, населението на Кюрасао е под 200 000 души.

Любопитен факт е, че Роом вече изпревари по брой последователи своята съпруга Зорана Роом, която е професионален инфлуенсър и влогър.

Това не е първият случай на подобно "избухване" на футболист в социалните мрежи по време на Световното първенство. Преди няколко дни същото, че дори в по-голям мащаб се случи с вратаря на Кабо Верде Возиня след нулевото реми срещу Испания.

На терена вратарят също бе безупречен. Той направи цели 15 спасявания и бе с основен принос за историческия резултат на своя тим. По този начин Роом показа, че тежката загуба с 1:7 от Германия в предишния мач не е разклатила увереността му.

Следващото предизвикателство пред Кюрасао е двубой срещу Кот д'Ивоар, където всички погледи отново ще бъдат насочени към героя под рамката на вратата.

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