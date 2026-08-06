Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Играчите на Арсенал са разярени след загубата от Бетис

Артета: Играчите на Арсенал са разярени след загубата от Бетис

  • 6 авг 2026 | 09:36
  • 682
  • 0
Артета: Играчите на Арсенал са разярени след загубата от Бетис

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че футболистите му са гневни след поражението с 1:3 от Реал Бетис в приятелска среща, играна в Дъблин в сряда. Въпреки негативния резултат испанският специалист е доволен от реакцията на своя тим по време на предсезонната подготовка.

Испанският тим се възползва от серия грешки в защитата на лондончани и отбеляза три попадения още през първото полувреме. Точни за Бетис бяха Родриго Рикелме, Нелсон Деоса и Пабло Форналс. Арсенал успя да върне само един гол чрез Пиеро Инкапие малко след 30-ата минута.

Арсенал отстъпи на Бетис пред 50 000 в Дъблин
Арсенал отстъпи на Бетис пред 50 000 в Дъблин

„Много са разстроени, преживяха трудни моменти. Разярени са, но това е добре. Точно от това имаме нужда“, коментира Артета пред репортери. „Очевидно има неща, които трябва да подобрим, както и някои положителни моменти, които да извлечем от мача. Понякога един лош резултат е полезен, за да запали още по-голям огън в сърцата им“, допълни той.

Арсенал беше без няколко от основните си футболисти, включително Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке. Капитанът Мартин Йодегор пък едва наскоро се завърна към индивидуалните тренировки. Въпреки това английският шампион излезе със силен състав, в който личаха имената на Виктор Гьокереш, Кай Хавертц и новото попълнение Христос Цолис, които започнаха като титуляри.

По време на мача халфът Луи Копли получи контузия в коляното малко след появата си като резерва. Артета изрази притеснение, че травмата на 19-годишния играч може да се окаже сериозна.

„Честно казано, доста се тревожа за момчето, защото ситуацията не изглежда много обещаваща, а и предвид симптомите, които вече проявява“, каза испанецът. „Ще трябва да изчакаме резултатите от утрешния преглед. Дано да не е нещо сериозно“, добави мениджърът.

Арсенал стартира кампанията си във Висшата лига с мач срещу новака Ковънтри Сити на 21 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

Официално: Арсенал продаде датски халф на Евертън

  • 6 авг 2026 | 04:46
  • 3325
  • 1
Ница привлече голмайстора на Метц

Ница привлече голмайстора на Метц

  • 6 авг 2026 | 06:11
  • 2243
  • 0
Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

Ново скандално разкритие: Инфантино е имал голям план за провалилата се Суперлига

  • 6 авг 2026 | 03:12
  • 9492
  • 5
25 000 приветстваха Салах в Трабзон

25 000 приветстваха Салах в Трабзон

  • 6 авг 2026 | 02:54
  • 9998
  • 8
Интер изпуска Ромеро

Интер изпуска Ромеро

  • 6 авг 2026 | 06:27
  • 3323
  • 0
Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

Швейцарски национал е сигурен за Дженоа

  • 6 авг 2026 | 02:03
  • 1683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

  • 6 авг 2026 | 08:00
  • 7976
  • 24
ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

ЦСКА излиза на стадион за милиони, но теренът не е блестящ

  • 6 авг 2026 | 07:20
  • 15246
  • 19
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

  • 5 авг 2026 | 23:23
  • 87657
  • 450
Меси с два гола и нов рекорд

Меси с два гола и нов рекорд

  • 6 авг 2026 | 05:49
  • 11981
  • 16
25 000 приветстваха Салах в Трабзон

25 000 приветстваха Салах в Трабзон

  • 6 авг 2026 | 02:54
  • 9998
  • 8
Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

  • 6 авг 2026 | 09:25
  • 1682
  • 0