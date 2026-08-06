Артета: Играчите на Арсенал са разярени след загубата от Бетис

Мениджърът на Арсенал Микел Артета разкри, че футболистите му са гневни след поражението с 1:3 от Реал Бетис в приятелска среща, играна в Дъблин в сряда. Въпреки негативния резултат испанският специалист е доволен от реакцията на своя тим по време на предсезонната подготовка.

Испанският тим се възползва от серия грешки в защитата на лондончани и отбеляза три попадения още през първото полувреме. Точни за Бетис бяха Родриго Рикелме, Нелсон Деоса и Пабло Форналс. Арсенал успя да върне само един гол чрез Пиеро Инкапие малко след 30-ата минута.

Арсенал отстъпи на Бетис пред 50 000 в Дъблин

„Много са разстроени, преживяха трудни моменти. Разярени са, но това е добре. Точно от това имаме нужда“, коментира Артета пред репортери. „Очевидно има неща, които трябва да подобрим, както и някои положителни моменти, които да извлечем от мача. Понякога един лош резултат е полезен, за да запали още по-голям огън в сърцата им“, допълни той.

Арсенал беше без няколко от основните си футболисти, включително Деклан Райс, Букайо Сака, Еберечи Езе и Нони Мадуеке. Капитанът Мартин Йодегор пък едва наскоро се завърна към индивидуалните тренировки. Въпреки това английският шампион излезе със силен състав, в който личаха имената на Виктор Гьокереш, Кай Хавертц и новото попълнение Христос Цолис, които започнаха като титуляри.

По време на мача халфът Луи Копли получи контузия в коляното малко след появата си като резерва. Артета изрази притеснение, че травмата на 19-годишния играч може да се окаже сериозна.

„Честно казано, доста се тревожа за момчето, защото ситуацията не изглежда много обещаваща, а и предвид симптомите, които вече проявява“, каза испанецът. „Ще трябва да изчакаме резултатите от утрешния преглед. Дано да не е нещо сериозно“, добави мениджърът.

Арсенал стартира кампанията си във Висшата лига с мач срещу новака Ковънтри Сити на 21 август.

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Снимки: Gettyimages