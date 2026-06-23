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Селекционерът на Кюрасао разрешил на футболстите да спят с жените си

  • 23 юни 2026 | 15:03
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Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат е разрешил на футболистите на тима да спят с половинките си по време на Световното първенство, пише Globo Esporte, което се позовава и на главния лекар на делегацията на отбора Сюзан Хуурман.  Това е рядка практика по време на големи футболни турнири, в които играчите обикновени са изолирани и сексуалните контакти не се препоръчват. Играчите на Кюрасао обаче изживяват първото си класиране за световни финали по свой начин, като до момента записаха тежка загуба от Германия (1:7), но спечелиха и първата си точка срещу Еквадор (0:0).

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Сюзан Хуурман обяснява този избор. "Да, мисля, че да са заедно помага, но най-вече в емоционален план, не в чисто физиологически. В толкова дълъг турнир да имаш до себе си семейството намалява донякъде носталгията и носи известна сигурност", казва тя.

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Въпросът има и икономическа страна, тъй като за всеки играч е запазена отделна стая, а за някои, които имат деца, и по две. "Голяма част от нашите футболисти не играят на най-високо ниво. За много от семействата им ще бъде много скъпо да пътуват и да се настанят в продължение на седмици в САЩ. Федерацията реши да поеме тези разходи, за да може футболистите да бъдат заедно с партньорите си и децата си. Това избягва стреса и безпокойството", сигурна е Хуурман.

Кюрасао ще изиграе последния си мач от групата срещу отбора на Кот д'Ивоар в четвъртък.  

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Снимки: Gettyimages

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