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Адвокаат: За щастие успяхме да задържим резултата

  • 21 юни 2026 | 07:42
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Дик Адвокаат говори след историческото равенство 0:0 на Кюрасао срещу Еквадор, което донесе първа точка на тима му на световни футболни финали.

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“Мисля, че беше наистина страхотен мач от гледна точка на нашата игра. Можеше да се види умората в краката на нашите играчи в края. За щастие успяхме да задържим резултата. И беше заслужено, защото имахме и шансове да отбележим. Така че беше добър мач”, каза Адвокаат непосредствено след края на мача.

В последния кръг Кюрасао играе с Кот Д’Ивоар, а при победа ще се класира за директните елиминации.

Срещата е на 25-и юни (четвъртък) от 23:00 часа българско време, а тя, както и всички останали 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

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