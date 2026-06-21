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Селекционерът на Кот д'Ивоар обвини Германия в липса на феърплей

  • 21 юни 2026 | 17:34
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Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае разкритикува състава на Германия за неспазване на принципите на феърплея след загубата с 1:2 на Световно първенство.

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Недоволството на треньора на Кот д'Ивоар произтича от ситуация в 80-ата минута на мача, когато защитникът Вилфрид Синго се контузи при сблъсък с германския нападател Кай Хавертц, след което изрита топката извън границите на игрището. Според Фае, германският отбор е постъпил неспортсменски, като не е върнал топката на противника си след подновяването на играта. Фае разкри и за размяна на реплики на почивката с противниковия защитник Натаниъл Браун.

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„Ние гледаме на тези отбори като на модели за подражание за развитие, така че бях малко разочарован от липсата на феърплей от страна на Германия. Що се отнася до младия германски бранител, просто му казах да остане скромен. Да, той направи страхотен мач и играе за много силен отбор. Но не мисля, че трябва да говори лошо за нас само защото резултатът беше 1:1 и отборът му искаше да спечели. От велика футболна нация като Германия очаквате повече уважение и феърплей. Когато Синго падна контузен, очаквахме да ни върнат топката“, каза Фае пред репортери след мача.

След два кръга от груповата фаза на Световното първенство Германия има шест точки и си е осигурила място в елиминациите. Кот д'Ивоар е втори в Група „Е“ с три пункта.

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Снимки: Gettyimages

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