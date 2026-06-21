Селекционерът на Кот д'Ивоар обвини Германия в липса на феърплей

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае разкритикува състава на Германия за неспазване на принципите на феърплея след загубата с 1:2 на Световно първенство.

”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

Недоволството на треньора на Кот д'Ивоар произтича от ситуация в 80-ата минута на мача, когато защитникът Вилфрид Синго се контузи при сблъсък с германския нападател Кай Хавертц, след което изрита топката извън границите на игрището. Според Фае, германският отбор е постъпил неспортсменски, като не е върнал топката на противника си след подновяването на играта. Фае разкри и за размяна на реплики на почивката с противниковия защитник Натаниъл Браун.

Селекционерът на Кот Д'Ивоар: Да не забравяме, че срещу нас беше Бундестима

„Ние гледаме на тези отбори като на модели за подражание за развитие, така че бях малко разочарован от липсата на феърплей от страна на Германия. Що се отнася до младия германски бранител, просто му казах да остане скромен. Да, той направи страхотен мач и играе за много силен отбор. Но не мисля, че трябва да говори лошо за нас само защото резултатът беше 1:1 и отборът му искаше да спечели. От велика футболна нация като Германия очаквате повече уважение и феърплей. Когато Синго падна контузен, очаквахме да ни върнат топката“, каза Фае пред репортери след мача.

Côte d'Ivoire coach Emerse Faé complained after yesterday's game of a 'lack of fair play' by the German team. The incident was triggered by a challenge on the sideline in the 80th minute between Kai Havertz and Wilfried Singo. Singo suddenly grabbed his hamstring, raised his… pic.twitter.com/qeSCAef2kZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 21, 2026

След два кръга от груповата фаза на Световното първенство Германия има шест точки и си е осигурила място в елиминациите. Кот д'Ивоар е втори в Група „Е“ с три пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages