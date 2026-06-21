Селекционерът на Кот Д'Ивоар: Да не забравяме, че срещу нас беше Бундестима

Селекционерът Емерс Фае призна, че неговият Кот Д'Ивоар е допуснал грешки за загубата от четирикратния световен шампион Германия в срещата между двата отбора от Мондиал 2026, загубена с 1:2. Въпреки поражението обаче Кот Д'Ивоар остава с 3 точки на второ място в група "Е" и все още има реални шансове да продължи към директните елиминации на шампионата на планетата, след като в първия кръг победи Еквадор с 1:0.

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"Знаехме, че ще е мач на много високо ниво и, че двата отбора играят за първото място. Вкарахме първи, после в началото на второто полувреме имхме силен период, но за съжаление, не успяхме да реализираме втори гол. И после не бива да забравяме, че от другата страна стоеше много силният отбор на Германия, който се върна и в крайна сметка спечели. Жалко за нас, но загубихме с чест. Изиграхме добър мач, този двубой се реши в малките детайли.

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Естествено, че съм разочарован. Човек е винаги разочарован след загуба. Мисля, че в началото на второто полувреме имахме шанс да направим резултата 2:0, имахме шанс да направим и 2:1, когато те изравниха, но за съжаление, както казах - нещата се решават в малките детайли и ние не успяхме. Такъв е футболът, ще вдигнем глава. Имаме още един мач, който трябва да спечелим", каза Фае.

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