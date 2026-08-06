Дидие Дешан е получил първата си оферта след раздялата с националния отбор на Франция

Саудитският клуб Ал-Ахли е проучил възможността да привлече Дидие Дешан, но бившият селекционер на Франция по всяка вероятност няма да поеме отбора, твърди RMC Sport.

Веднага след като беше освободен от поста си начело на френския национален отбор след загубата в малкия финал на Световното първенство на 18 юли, името на Дешан бързо бе свързано с няколко клуба. Сред спряганите дестинации беше и саудитският Ал-Ахли.

Бъдещето му подхрани множество дискусии през последните седмици. След 14 години начело на „петлите“ 57-годишният специалист обърна страницата, като същевременно многократно повтори, че няма намерение да слага край на кариерата си.

„Не съм взел решение за бъдещето си“, увери той преди първенството, като същевременно потвърди, че „ще остане във футбола под една или друга форма“. „Аз съм привилегирован, защото имам възможността да избирам“, обясни още той.

По отношение на саудитската следа Дидие Дешан не беше затворил вратата и действително са проведени разговори с Ал-Ахли. Въпреки това преговорите в крайна сметка не се очаква да бъдат финализирани и бившият селекционер няма да се присъедини към саудитския клуб, oсвен ако не станем свидели на изненадващ обрат.

Една от трудностите се крие в специфичния процес на вземане на решения в саудитския футбол, който е много по-различен от познатия в Европа. Няколко страни участват в стратегическите решения, което може значително да удължи сроковете и да промени посоката в движение. Да не говорим, че ПИФ (Публичният инвестиционен фонд) често има последната дума. В този контекст разговорите с Дидие Дешан не са довели до успех.

Още през ноември 2025 г. Дидие Дешан беше признал, че е бил потърсен от саудитски клуб. „Имах контакти, не конкретно с тях“, заяви той в предаването „Телефут“ по „ТФ1“. „Няма да цитирам имена, но те знаят моята ситуация.“

🚨🚨 Didier Deschamps 🇫🇷 a eu des discussions avec Al-Ahli 🇸🇦 qui a tenté le coup !



Néanmoins, ÇA NE SE FERA PAS ! ❌



🗞️ @FabriceHawkins pic.twitter.com/PVnhgvsBck — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2026

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