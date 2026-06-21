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Нагелсман подкрепи Томас Тухел

  • 21 юни 2026 | 14:00
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Досущ като английския селекционер Томас Тухел, германецът Юлиан Нагелсман също критикува позиционирането на фотографите по време на изпълнението на национални химни преди мачове. И двамата се оплакаха, че фоторепортерите са разположени директно пред тях и така не виждат футболистите си.   "Странно е от колко близо са фотографите. Мен лично ме снимаха от един сантиметър с огромен обектив. Много, много близо беше", заяви Нагелсман след победата на неговия отбор с 2:1 срещу Кот д'Ивоар.  

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Мнението на Тухел след успеха на Англия с 4:2 срещу Хърватия бе сходно, а ФИФА обеща да направи промени в позиционирането на фотографите.  "Не знам до каква степен ми е позволено да се оплаквам, но съм напълно съгласен с Томас Тухел. Изпълнението на националните химни е емоционален момент, който те свързва с футболистите", каза още той, цитиран от агенция ДПА.

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Снимки: Gettyimages

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