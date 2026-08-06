Диоманде става най-скъпата покупка в историята на Реал

Ян Диоманде до дни ще стане играч на Реал Мадрид, след като кралският клуб се договори с РБ Лайпциг за негови трансфер. Според “Екип” и “Ди Атлетик” сделката е за фиксирана сума от 125 милиона евро, която с бонусите може да достигне 140 милиона. Ако допълнителните условия се реализират поне отчасти, това ще означава, че 19-годишното крило ще стане най-скъпата покупка в историята на Реал Мадрид, тъй като ще изпревари Джуд Белингам, за когото бяха платени 127 милиона евро на Борусия (Дортмунд).

Това е и рекордна продажба за РБ Лайпциг, а Диоманде със сигурност ще стане и най-скъпият африкански футболист изобщо, тъй като сумата, която ще бъде дадена за него, ще надхвърли 80-те милиона евро, които през 2019 година Арсенал плати на Лил за Никола Пепе.

Самият играч вече е получил разрешение да замине за медицински прегледи всеки момент и може още днес трансферът му на “Сантиаго Бернабеу” да бъде финализиран.

Според испанските медии Реал не е форсирал сделката заради несигурността около бъдещето на Винисиус, като на “Бернабеу” вярват, че бразилецът все пак ще преподпише своя договор и ще остане, а Жозе Моуриньо ще има нападателно трио, изградено от Вини, Мбапе и Диоманде.

Реал и РБ Лайпциг се договориха за Диоманде, който става най-скъпият африкански футболист

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