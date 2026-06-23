Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо записа куп голови постижения с двете си попадения при успеха с 4:0 над Узбекистан.

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

На фона на всички тези рекорди на заден план остана едно любопитно върхово постижение на нападателя в сътрудничество с противниковия десен бек Бехружон Каримов. Възрастта на Роналдо е 41 години, 4 месеца и 18 дни, а тази на узбекистанеца е едва 18 години, 10 месеца и 16 дни. Така възрастовата разлика между двамата е цели 22 години и 183 дни, което е рекорд за мач от Световно първенство.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Cristiano Ronaldo (41) & Bekhrouz Karimov (18) set the 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐀𝐆𝐄 𝐆𝐀𝐏 between two players in the same World Cup match…22 years and 183 days. 🏆📖 pic.twitter.com/Pc6V0sQidE — Goals Side (@goalsside) June 23, 2026

Това беше 24-ти мач на Мондиал за Кристиано, като пред него в това отношение са само Лотар Матеус (25) и Лионел Меси (28). За сравнение, Каримов изигра едва втория си двубой в турнира, след като миналата седмица тийнейджърът дебютира в него при загубата на неговия тим с 1:3 от Колумбия.

Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

Също така португалецът стана едва третият играч, който едновременно е най-младият и най-възрастният голмайстор на своята страна на Световно първенство. Другите двама са аржентинецът Меси и датчанинът Михаел Лаудруп.

3 — Only three players hold the rare distinction of being both the youngest and oldest goalscorer for their country at the FIFA World Cup:



🇩🇰 Michael Laudrup (Denmark)

🇦🇷 Lionel Messi (Argentina)

🆕 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (Portugal)



True stalwarts of the game. 👏⚽ pic.twitter.com/Wt3ZAegGLM — ⭐ Football Experts (@Futball_Experts) June 23, 2026

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Снимки: Gettyimages