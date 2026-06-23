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Любопитният рекорд с участието на Роналдо и тийнейджър от Узбекистан

  • 23 юни 2026 | 22:37
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Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо записа куп голови постижения с двете си попадения при успеха с 4:0 над Узбекистан.

Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства
Кристиано Роналдо се отпуши и стана първият с голове на шест световни първенства

На фона на всички тези рекорди на заден план остана едно любопитно върхово постижение на нападателя в сътрудничество с противниковия десен бек Бехружон Каримов. Възрастта на Роналдо е 41 години, 4 месеца и 18 дни, а тази на узбекистанеца е едва 18 години, 10 месеца и 16 дни. Така възрастовата разлика между двамата е цели 22 години и 183 дни, което е рекорд за мач от Световно първенство.

Това беше 24-ти мач на Мондиал за Кристиано, като пред него в това отношение са само Лотар Матеус (25) и Лионел Меси (28). За сравнение, Каримов изигра едва втория си двубой в турнира, след като миналата седмица тийнейджърът дебютира в него при загубата на неговия тим с 1:3 от Колумбия.

Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие
Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

Също така португалецът стана едва третият играч, който едновременно е най-младият и най-възрастният голмайстор на своята страна на Световно първенство. Другите двама са аржентинецът Меси и датчанинът Михаел Лаудруп.

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Снимки: Gettyimages

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