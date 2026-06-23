Съставите на Англия и Гана, Тухел е направил две промени

Англия излиза срещу Гана в опит да си осигури мястото в елиминационната фаза на Световното първенство кръг преди края на груповата фаза. "Трите лъва" вече надиграха Хърватия с 4:2, като според предварителните очаквания това трябваше да бъде най-трудният им тест в група "L". Ганайците обаче имат точно същата цел, след като на старта на своето участие на турнира победиха с 1:0 Панама. Двубоят е на "Жилет Стейдиъм" от 23:00 часа българско време. Няколко часа по-късно Панама и Хърватия излизат един срещу друг в другия мач от групата.

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Единственият предишен двубой между тези съперници бе през 2011 година и завърши при резултат 1:1. Англия няма загуба в осем мача на световни първенства срещу опоненти от Африка. Гана пък загуби предишните си седем сблъсъка с европейски отбори на такива форуми.

Томас Тухел е направил две промени в сравнение с мача с Хърватия. И двете са в защитната линия на "трите лъва". Марк Геи този път стартира в центъра на отбраната за сметка на Джон Стоунс, а Джед Спенс е предпочетен отляво пред Нико О'Райли. Останалите деветима са същите, което означава, че Хари Кейн отново ще бъде подпомаган по фланговете от Антъни Гордън и Нони Мадуеке, а Букайо Сака ще остане на пейката за началото. Джуд Белингам пак е титуляр за сметка на Морган Роджърс.

The #ThreeLions make two changes for our game against Ghana 📋 pic.twitter.com/pNOtNzOxIo — England (@England) June 23, 2026

Селекционерът на Гана Карлош Кейрош e направил четири важни промени. Томас Партей започва, след като пропусна първия мач заради това, че получи забрана да пътува за Канада. Бенджамин Асаре стартира на вратата, а опитното крило на Атлетик Билбао Иняки Уилямс също е титуляр. По другия фланг е звездата на Манчестър Сити Антоан Семеньо, а на върха на атаката - Джордан Аю. Кваси Сибо заменя в халфовата линия Камалдин Сулемана.

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