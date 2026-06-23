Ману Джинобили във възторг от рекорда на Меси

Аржентинската баскетболна легенда Ману Джинобили изрази щастието си от постижението на сънародника си Лионел Меси, след като капитанът на националния тим по футбол на страната реализира два гола за успеха над Австрия на Мондиал 2026.
С тези попадения Меси събра 18 на сметката си и подобри голмайсторския рекорд на световни финали.
"Днес със семейството си изпитахме огромното удоволствие да гледаме мач от Аржентина на Световно първенство за първи път и освен това да видяхме как "десетката" се превръща във водещ голмайстор на Световните първенства за всички времена", написа Джинобили в социалните мрежи.
"Каква привилегия!", добави 48-годишният бивш баскетболист, който бе на стадиона в Арлингтън, Тексас.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages