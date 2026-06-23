Ману Джинобили във възторг от рекорда на Меси

Аржентинската баскетболна легенда Ману Джинобили изрази щастието си от постижението на сънародника си Лионел Меси, след като капитанът на националния тим по футбол на страната реализира два гола за успеха над Австрия на Мондиал 2026.

🏀"GINOBILI X MESSI"⚽️



asi fue la reaccion de manu ginobili al gol de messi en el partido contra Austria. pic.twitter.com/pYJakVHDwH — Platoargentum (@platoargentum) June 23, 2026

С тези попадения Меси събра 18 на сметката си и подобри голмайсторския рекорд на световни финали.

Hoy con la flia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de ARG en un mundial x primera vez y encima, ver al 10 transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales!! Qué privilegio!! 🙏 pic.twitter.com/WMt8CzWByD — Manu Ginobili (@manuginobili) June 22, 2026

"Днес със семейството си изпитахме огромното удоволствие да гледаме мач от Аржентина на Световно първенство за първи път и освен това да видяхме как "десетката" се превръща във водещ голмайстор на Световните първенства за всички времена", написа Джинобили в социалните мрежи.

"Каква привилегия!", добави 48-годишният бивш баскетболист, който бе на стадиона в Арлингтън, Тексас.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages