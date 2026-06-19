Барселона се включва в битката за Ван де Вен, но Тотнъм ще направи всичко, за да го задържи

Барселона проявява интерес към нидерландаския национал Мики ван де Вен, твърди “Скай спортс”. Бранителят на Тотнъм е свързван и с Ливърпул, като според информациите мърсисайдци го искат за заместник на Ибрахима Конате, който напусна като свободен агент и вече бе представен като ново попълнение на Реал Мадрид.

Според нидерландския De Telegraaf “шпорите” са поставили огромна цена на 25-годишния защитник, възлизаща на 100 милиона паунда. Така те искат да блокират трансфера му, като е много по-вероятно да позволят продажбата на другия титулярен централен защитник - Кристиан Ромеро, през това лято.

Фабрицио Романо също излиза с информацията, че Роберто Де Дзерби настоява Ван де Вен да остане и клубът няма да позволи негов трансфер нито в Ливърпул, нито в Барселона.

В нидерландския национален отбор Роналд Куман използва Ван де Вен основно като ляв краен защитник. Така бе и в първия мач на "лалетата" от Мондиал 2026, в който той стартира като титуляр именно в тази роля.

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Снимки: Imago