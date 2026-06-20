Атлетико почти договори испански национал от Леверкузен

Атлетико Мадрид е на път да осъществи привличането на левия халф-бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо, като преговорите между двата клуба са във финалната си фаза, съобщава Николо Скира.
Най-вероятно трансферната сума ще бъде едва 12 млн. евро предвид факта, че договорът на 30-годишния играч изтича през следващото лято. Самият играч вече се е разбрал с Атлетико за контракт до 2029-а с опцията за още една година. Грималдо прекара последните три сезона в Леверкузен, като беше с основен принос за спечелената титла в Бундеслига, Купата на Германия и суперкупата на страната през 2024 година. Той е записал 145 мача с 30 гола и 45 асистенции за “аспирините”, които го взеха от Бенфика като свободен агент. Сега юношата на Барселона е на Мондиал 2026 с екипа на Испания.
Междувременно, “дюшекчиите” са склонни да се разделят през това лято с десния си бек Науел Молина, като през последните дни представителите на аржентинския национал са били потърсени от два клуба от Серия "А".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google