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Барселона отговори рязко на Реал Мадрид и Флорентино Перес

  • 17 юни 2026 | 20:25
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Барселона отговори рязко на Реал Мадрид и Флорентино Перес

Барселона публикува официално изявление, в което отговори с рязък тон на последните изяви на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес относно т.нар. случай "Негреира". По-рано днес кралският клуб на свой ред оповести, че правният отдел на клуба е изпратил доклад до УЕФА и настоява за възобновяване на дисциплинираното производство срещу каталунците.

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В отговор от "Камп Ноу" се обръщат към президента на Ла Лига Хавиер Тебас, президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан и президента на Технически комитет на съдиите, призовавайки ги за правни мерки срещу Перес, с които да защитят интегритета на Ла Лига.

От Барселона смятат, че твърденията на Перес, освен че са неверни, сериозно подкопават честта и имиджа на Ла Лига, както и на съдийския орган като цяло, и увреждат репутацията и доверието в испанския професионален футбол.

Ето какво гласи изявлението на каталунския клуб:

"Президентът на ФК Барселона Рафаел Юсте днес изпрати официално писмо до президентите на Ла Лига Хавиер Тебас, на Испанската футболна федерация (RFEF) Рафаел Лусан, както и на този на Техническата комисия на съдиите (CTA) Франсиско Сото във връзка с изявленията, направени от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес в различни публични изяви на 12 и 13 май.

ФК Барселона смята, че тези коментари, освен че са неверни, са сериозна атака срещу честта и имиджа на лигата, както и срещу съдийската общност като цяло, и че увреждат репутацията и доверието в професионалния футбол в Испания.

Клубът настоятелно призовава съорганизаторите на състезанието и съдиите да защитят репутацията на съответните си организации, както клубът направи наскоро с искането си за помирение, и също така моли съответните органи, в рамките на съответните си правомощия, да предприемат спешно необходимите координирани правни мерки срещу г-н Перес, за да защитят честта, почтеността и престижа на институциите, които те представляват, и състезанията, които организират".

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