Диего Симеоне се подигра с Ламин Ямал при разгрома на Атлетико над Барселона

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне се подигра брутално с Ламин Ямал, докато "дюшекчиите" разгромиха Барселона с 4:0 у дома в първия полуфинален мач за Купата на краля. Каталунците пък останаха бесни след осемминутно забавяне на ВАР, което отмени техен гол.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

Провокативният аржентинец вдигна три пръста към 18-годишния талант, след като Адемола Луукман отбеляза за 3:0, продължавайки отличното си начало за столичния тим. Острието прави летящ старт след трансфера си от Аталанта за 30,3 милиона паунда. Бившият нападател на Евертън, Лестър, Фулъм и Уотфорд има два гола и две асистенции в три мача, откакто се присъедини към отбора този месец.

🚨🚨| Diego Simeone appeared to show three fingers to Lamine Yamal after Atletico Madrid went 3-0 up.



[@elchiringuitotv]

Симеоне толкова се наслади на този момент, че се затича по тъчлинията, за да отпразнува попадението. Всичките четири гола паднаха през първото полувреме, в което Атлетико буквално отвя Барса. Този разгром на практика класира Атлетико за финала, където ще се изправи срещу Реал Сосиедад или Атлетик Билбао, освен ако Барселона не постигне малко чудо в реванша у дома следващия месец. Последният трофей на Атлетико беше титлата в Ла Лига през 2021 г.

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

Разочарованието на Барселона се засили, когато единственият им гол за вечерта, отбелязан от Пау Кубарси, беше отменен заради засада след осемминутна проверка с ВАР. Забавянето беше причинено от повреда в полуавтоматичната технология за засади поради „голямата гъстота на играчи“ в ситуацията, което наложи ръчно чертаене на линиите от съдиите.

Въпреки това Атлетико напълно заслужи победата си с голове на Антоан Гризман, Лукман и Хулиан Алварес, последвали автогол на Ерик Гарсия. Вечерта на Гарсия стана още по-лоша за каталунците в 85-ата минута, когато той беше изгонен с директен червен картон за грубо влизане, което повали Алекс Баена.

Единствената утеха за Барселона е, че тази загуба дойде в отсъствието на много важни играчи: Рафиня, Гави, Педри, Маркъс Рашфорд и Андреас Кристенсен. Атлетико ще почерпи увереност от този резултат за остатъка от сезона, особено за кампанията си в Шампионската лига, след като досега показваше колебливи резултати.

Тимът изостава с 13 точки от Барселона в битката за титлата в Ла Лига и този месец ще се изправи срещу Клуб Брюж в плейофите на Шампионската лига. В последните си мачове те разгромиха Майорка с 3:0, Барселона с 4:0 и Реал Бетис с 5:0, но също така загубиха от Бетис, бяха победени от Будьо/Глимт и завършиха наравно с Галатасарай и Леванте.