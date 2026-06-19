Сензацията Возиня е щастлив, че майка му получи виза, вече има близо 14 милиона последователи

Вратарят на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че е много щастлив, че майка му е получила виза за САЩ и ще може да го гледа как играе срещу Уругвай на Световното първенство този уикенд.

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40-годишният страж се превърна в една от звездите в началото на Мондиал 2026, след като с великолепни намеси помогна на африканците да постигнат изненадващо равенство с европейския шампион Испания в Атланта.

След мача обаче той се разплака, защото баба му и дядо му, които са го отгледали, са починали, а майка му - Ана Кандида Евора, не е успяла да стане свидетел на героичните му подвизи лично поради разходите за получаване на виза. Държавният департамент на САЩ се намеси, след като емоционалните му коментари след мача станаха популярни в социалните мрежи, а в четвъртък служители потвърдиха, че Евора е получил одобрение за пътуване, съобщи Ройтерс.

„Сините акули“ играят втория си мач от груповата фаза на Световното първенство в неделя и майката на Возиня, която е на път за САЩ от столицата на Кабо Верде Прая, сега ще бъде на трибуните на стадиона в Маями. „За мен това е много важно, защото цялото ми семейство винаги ме подкрепя във всичко“, каза Возиня пред репортери в тренировъчния лагер на отбора.

„И за мен е нещо специално да я имам тук. Баща ми също е тук, както и брат ми, така че съм много щастлив. Иска ми се да мога да доведа още роднини, но мисля, че понякога е трудно", добави той.

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Кабо Верде беше сред десетките държави, чиито граждани трябваше да внесат гаранции до 15 000 долара, за да влязат в САЩ, съгласно мащабните имиграционни мерки на президента Доналд Тръмп, но това изискване по-късно беше отменено за притежателите на билети за Световното първенство.

Представянето на Возиня в Атланта увеличи последователите му в Instagram от 50 000 преди мача в понеделник до 13,7 милиона в четвъртък. Вратарят, който беше обсаден от свои сънародници, търсещи селфита преди тренировката, беше по-щастлив да държи под контрол цялата суматоха, докато отборът се готвеше да се изправи срещу друг бивш отбор, спечелил Световното първенство, в лицето на Уругвай в неделя.

„Винаги съм бил фокусиран човек“, каза той. „Разбира се, че не е лесно да се справя с всичко това, но се опитвам да не се ангажирам твърде много с него и да прекарвам възможно най-малко време на телефона и в социалните мрежи. Защото съм тук заради националния отбор, заради футбола, заради Световното първенство. Това е мечта, която имам от детството си, и сега я живея. Не мисля, че може да има нещо по-важно от това, което да ме разсейва от фокуса ми. Много съм благодарен за всичко, но моля, нека поговорим за футбол“, добави той.

Возиня, който е без клуб, след като договорът му с португалския отбор от втора лига Шавеш изтече, каза, че амбициите на Кабо Верде не се изчерпват с равенството с Испания. „Тук сме, за да се състезаваме“, каза той. „Не мисля, че можем да поставим летвата нереалистично високо, защото знаем, че сме от малка държава, малък национален отбор. Но имаме много качества и сме амбициозни.“

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Халфът на Лудогорец и Кабо Верде - Дерой Дуарте, пък добави, че всички са във възторг от изявите на Возиня. „Возиня е много добър човек“, каза той. „Всички сме щастливи за него. Мисля, че този мач промени живота му. Така че, не, това е по-скоро въпрос на щастие и показва какво може да направи Световното първенство и мисля, че това е всичко. Просто сме щастливи за него.“

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Снимки: Gettyimages