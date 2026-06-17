Селекционерът на ДР Конго: Играчите показаха невероятна отдаденост и безкористност

Селекционерът на ДР Конго Себастиен Десабър похвали отбора си за отдадеността, заради която футболистите му спечелиха първа точка за страната в историята на световните футболни финали и то срещу Португалия след 1:1 в първия мач на тима от Мондиал 2026.

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„Изключителен източник на гордост е да спечелим първата точка на Демократическата Република Конго на Световното първенство, както и първия им гол. Играчите показаха невероятна отдаденост и безкористност.

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Изпълнихме плана на играта точно както искахме, вкарахме гол от статично положение и честно казано, много се гордея с моите играчи, защото те представиха Конго по много позитивен начин и цялата страна го заслужава“, заяви Десабър.

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